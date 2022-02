20. º Aniversario de Mediactiu, agencia de branding en Barcelona

En el año 2001, el mundo era muy diferente. Internet era casi un recién nacido, apenas existían 2,3 millones de páginas web, contra los 1.800 millones que existen actualmente. Todavía no existían las redes sociales, no habían nacido plataformas como Facebook, Twitter o YouTube. En ese año nació Mediactiu, una agencia de diseño gráfico y diseño web de Barcelona, especializada en estrategias de branding y comunicación online y offline. Definida a partir de una filosofía propia muy particular en el sector, esta firma ha conseguido consolidarse a lo largo de estas dos décadas como una de las mejores agencias creativas de toda Barcelona.

Estos últimos 20 años han sido complicados y pocas agencias de diseño gráfico y web de Barcelona han logrado sobrevivir a las importantes situaciones socioeconómicas y sanitarias que han marcado el mundo de la comunicación, el marketing y el consumo, imponiendo evoluciones a un ritmo frenético. Mediactiu no solo ha sobrevivido, sino que ha sabido mantenerse a la vanguardia y consolidar una fiel cartera de clientes. Lo ha conseguido por medio de una metodología propia de ir más allá del puro diseño gráfico para aportar valor añadido a las empresas.

El 20. º aniversario de Mediactiu forma parte de un hito, más que una ilusión hecha realidad para Jordi Tarrats i Balet, director general y fundador de esta agencia de branding y diseño gráfico fundada en Barcelona ciudad. Y esta veteranía no deja de ser otra garantía más de las grandes soluciones que Mediactiu puede ofrecer a sus clientes.

Jordi Tarrats inició su actividad empresarial en solitario, cuando era un joven de apenas 25 años y acumulaba algunos años de experiencia y muchísimas horas en agencias de publicidad, estudios de diseño gráfico y empresas de comunicación. Con ilusión, muchísimo esfuerzo y talento, el proyecto fue cogiendo inercia hasta consolidarse entre las principales agencias de branding y diseño gráfico de Barcelona.

La constitución de la trayectoria de Mediactiu ha venido dada por una cuidada selección de talentos que con el paso del tiempo se ha ido puliendo y depurando hasta llegar a la actualidad, en la que la agencia cuenta con un selecto y estable equipo multidisciplinar de profesionales especialistas en diferentes disciplinas, que planifican y ejecutan exhaustivamente cada fase del proyecto: desde el desarrollo de la estrategia comercial y de marketing, la creación de branding, hasta la gestión, control y producción de cualquier acción on/off line (diseño web, vídeo, 3D, fotografía, diseño de catálogos, packaging, impresión, etc.).

“Una gran vocación de servicio, honestidad e implicación hacia el cliente son señas de identidad de nuestra agencia. A esta ética de compromiso se le suman la plena dedicación, el trabajo bien hecho y un servicio personalizado y ágil que repercute en nuestros clientes a favor del ahorro de medios, dedicación y tiempo, independientemente del tamaño de cada empresa”, explica JT.

Realización de trabajos para grandes marcas El primer hito llegó en 2002, cuando Mediactiu gana por medio de concurso la cuenta McDonald´s España, para la que Jordi creó y gestionó un gran número de campañas, comunicación para restaurantes, acciones internas, etc. La llegada de McDonald’s al portafolio de clientes de Mediactiu supuso un fuerte empujón para el desarrollo de esta agencia creativa de Barcelona. No solo por el volumen de trabajo, sino sobre todo por la importancia que tuvo a la hora de atraer a nuevos clientes. Desde entonces, Mediactiu ha trabajado con numerosas marcas top del gran consumo, como Schneider Electric, Font Vella, Trident, Audi-Volkswagen, Tag Heuer, Merrell, Zodiac – Fluidra, Nestlé, Engel & Volkers, Lacer, Almirall, Argal, etc., desarrollando para estas todo tipo de acciones, desde restiling y creación de branding, campañas, packaging, webs, vídeos, acciones en retail, diseño de catálogos, etc. Pero de igual manera, Jordi recuerda también las otras muchísimas marcas de pequeñas y medianas empresas del país, que quizás no son tan reconocidas, pero también confían plenamente en Mediactiu y a las que dedican los mismos estándares de calidad a los que les someten las grandes multinacionales.

La pandemia de COVID-19, una gran oportunidad de evolución y mejora A lo largo de estos años, Mediactiu se ha enfrentado a un entorno cambiante, a la rápida evolución del diseño gráfico y a dos importantes crisis financieras y más recientemente la derivada de la pandemia del COVID-19. La crisis del coronavirus ha acelerado la digitalización de todos los sectores económicos, y la visión y experiencia de Mediactiu en este ámbito se ha revelado ahora más que nunca como un gran valor para sus clientes, a los que también han beneficiado en innovadores proyectos, al conseguir hacerles salir de “la zona de confort”. A lo que Jordi Tarrats añade: “la que la propia inercia del día a día puede llegar a cegarte e impedir alcanzar oportunidades que aprovechan otros. Es parte esencial de nuestro trabajo aportar esta visión disruptiva a nuestros clientes, esto les ayuda a crecer”.

“Para algunas empresas, la pandemia ha sido el impulso que les ha hecho evolucionar hacia acciones comerciales más eficientes, desde la actualización de su branding a crear nuevas líneas de producto y atacar nuevos canales, no solo de manera digital por medio de la creación de webs, e-commerce o plataformas virtuales para realizar presentaciones comerciales. También abriendo nuevos canales de distribución, generando nuevos enfoques comerciales dirigiendo ofertas directamente al cliente final con todo lo que se requiere para actuar en retail y grandes superficies. Una crisis puede ser el impulso para probar nuevas maneras de hacer las cosas y mejorar”.

Relaciones de confianza En Mediactiu la comunicación abierta y directa con el cliente es fundamental. En palabras de Jordi Tarrats: “nos esforzamos por dar el mejor servicio, a la medida de las necesidades de nuestros clientes. Y esto comienza con una total transparencia hacia ellos, desde el inicio y durante toda nuestra relación. No maquillamos ni enredamos las cosas que no van a funcionar, aunque eso nos suponga perder algunos clientes. Porque hay gente que solo quiere oír lo que más le gusta”.

Esta transparencia ha reportado una gran tasa de fidelización entre los clientes de Mediactiu. Muchos de ellos trabajan con la agencia desde hace más de 10 años, porque saben que el resultado siempre está a la altura de sus expectativas, sin sorpresas y cumpliendo timings. “Nunca hemos perdido un cliente por nuestra estrategia, creatividad, diseño o servicio”.

Principales tendencias de cara al futuro Cada año Mediactiu publica tendencias generales en los distintos campos del diseño gráfico, branding, web, marketing, etc. Independientemente de estas previsiones anuales, el gran salto hacia el futuro, cada vez más, estará pautado por el entorno digital, pero este siempre irá supeditado por la metodología y filosofía de una empresa y los profesionales que la forman. El alto grado de autoexigencia y todos los valores citados (honestidad, servicio, talento e implicación para hacer mejor las cosas) seguirán siendo la clave en la diferencia de una buena oferta de cara al futuro.

Y de igual manera, de cara al futuro, Mediactiu continuará apostando por los jóvenes talentos, por la formación e inversión en nuevas tecnologías para seguir ofreciendo las soluciones más eficientes en todos los proyectos de sus clientes.

“Es una gran satisfacción ver cómo clientes de diferentes sectores siguen confiando en nosotros a lo largo de los años de una manera incondicional. En Mediactiu nos mantenemos siempre al día de las últimas tendencias y estamos deseando ver hacia dónde nos llevarán en los próximos años los avances tecnológicos en el diseño, el marketing y la comunicación. Y esperamos verlo junto a nuestros clientes”.