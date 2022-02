Los nuevos geles preentreno exclusivos en el mercado de Beverly Nutrition Emprendedores de Hoy

martes, 22 de febrero de 2022, 09:50 h (CET)

Beverly Nutrition se ha convertido en una de las empresas líderes en nutrición y suplementos deportivos en España. Esta compañía asegura haber desarrollado toda una gama de productos especialmente formulados para deportistas de todos los niveles, desde los aficionados hasta los de alto rendimiento.

La empresa afirma que mantiene como filosofía estar a la vanguardia tanto en la selección de las materias primas y la formulación como en el empaquetado. De esta forma, ha logrado constituir un laboratorio con un equipo profesional que investiga permanentemente los avances para mejorar el rendimiento del cuerpo humano en condiciones extremas.

Lanzamiento de los geles preentreno Energy Go de Beverly Nutrition La firma fundada en Madrid ha lanzado, en este año 2022, una nueva gama de geles que complementa un extenso portafolio de productos deportivos. Se trata de la línea Energy Go, la cual cuenta con una formulación exclusiva compuesta por carbohidratos, inosina, taurina, cafeína y vitaminas, electrolitos, L-arginina y beta-ananina.

La firma destaca que estos geles están formulados para atletas que practican disciplinas de alto impacto y exigencia como el ciclismo, el running o fútbol. Son compuestos con los que el deportista consigue incrementar el rendimiento y, al mismo tiempo, retrasar la sensación de fatiga. Según Energy Nutrition, de la misma forma que el resto de sus suplementos, funcionan desde la primera toma.

Estos geles, desarrollados pensando en personas que llevan a cabo rutinas de alta densidad, aportan una cuota extra de energía. El cuerpo obtiene rápidamente esa energía gracias a la combinación de los carbohidratos, maltodextrina y dextrosa, los cuales actúan directamente sobre las reservas de glucógeno. Además, contiene carbohidratos de bajo índice glucémico como la fructosa y la isomaltulosa.

Los poderosos ingredientes de los geles Energy Go Energy Nutrition afirma que la rigurosa selección de los ingredientes obedece a un arduo trabajo de investigación de su equipo de expertos en nutrición deportiva.

La inclusión de la beta-alanina tiene la función de mejorar el rendimiento del individuo, retrasando la sensación de fatiga. La vitamina C ayuda al sistema inmune y protege las células del proceso de oxidación. Después, el aminoácido L-arginina favorece el transporte de los nutrientes por la sangre por su efecto vasodilatador. De esta forma, los nutrimentos llegan más rápido a cada parte del cuerpo. Finalmente, los depósitos energéticos se mantienen estables gracias al aporte de la niacina y la vitamina B6 contribuye a mantener un metabolismo normal y favorece a la formación de glóbulos rojos.

El magnesio, el potasio y el sodio ayudan a mantener equilibrado y compensado el organismo para un correcto funcionamiento en situaciones de gran exigencia. Para favorecer su consumo, la marca ha complementado estos nuevos geles con sabores de manzana, naranja y cola. Además, asegura que con solo tomar un gel antes de cada entrenamiento o durante se notarán los beneficios inmediatamente.



