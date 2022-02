Mejorar la eficiencia calorífica y energética de las calderas de gasóleo colectivo individual o industrial Emprendedores de Hoy

martes, 22 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Las calderas de gasóleo colectivo calientan de forma rápida, son más seguras que las de gas y el funcionamiento suele ser eficiente, aunque con cierto margen para la mejoría del rendimiento de la energía calorífica.

Para lograr ese progreso es posible recurrir a los productos de la empresa Eco Carburante Motor, que ofrece soluciones innovadoras en materia de aditivos para calderas de gasóleo de calefacción domésticas, colectivas e industriales.

Eco Carburante Motor se dedica desde hace más de 20 años a la fabricación, envasado y comercialización de productos químicos y no químicos. Está dirigida por su fundador, José Antonio Martínez, formado en Tecnología de la Automoción y Aeroespacial. La empresa ofrece soluciones de vanguardia y sigue los más rigurosos protocolos medioambientales.

Aditivos para calderas eficientes en materia de energía calorífica La utilización de los aditivos ahorradores de Eco Carburante Motor permite disfrutar de una serie de beneficios a los propietarios de viviendas o industrias con calderas de gasóleo. El producto mejora la eficiencia calorífica y energética de las calderas individuales, colectivas o industriales hasta un 30 %.

Por otra parte, con el aditivo ahorrador de Eco Carburante Motor es necesario reducir el tamaño de la boquilla del quemador y el caudal de la bomba, ya que con una reducción del consumo de energía calorífica es posible conseguir el mismo poder calórico.

Asimismo, consigue mejorar el rendimiento, estabiliza el combustible, disuelve barros y tiene un efecto anti bacterias. Al no haber lodos ni agua en el combustible, los aparatos de calefacción funcionan mejor. Además, resulta más fácil limpiar tanto los filtros como los depósitos.

El uso de estos productos es simple. Cuando los depósitos de las calderas están más limpios que sucios resulta conveniente añadir un litro de ahorrador por cada mil litros de gasóleo. Si las cantidades son menores se puede respetar la misma proporción. En cambio, cuando hay sedimentos y suciedad, la medida recomendada es 1 litro de producto cada 250 litros de combustible. Siempre es mejor colocar el aditivo durante el proceso de descarga del gasóleo con el depósito al mínimo de su capacidad.

Productos ecológicos que reducen emisiones nocivas Tanto los aditivos para calderas como el resto de los productos que diseña Eco Carburante Motor tienen por objetivo ser eficientes y lograr una mejor relación con el medioambiente. En esta línea, la firma ha desarrollado carburantes ecológicos que logran reducir las partículas de carbonilla y gases nocivos de los automóviles entre un 90 y un 95 %.

Su propuesta es innovadora y está alineada con los tiempos actuales en los que el cuidado del medioambiente es un tema de agenda pública. Por medio de sus aditivos ahorradores para calderas, es posible mejorar el rendimiento de la energía calorífica, generar un ahorro y también realizar una contribución ecológica.



