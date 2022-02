Conseguir las ayudas del Kit Digital para la nueva web con Aclass Internet Emprendedores de Hoy

martes, 22 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

El mundo digital se ha convertido en el lugar ideal para que las personas compren productos, adquieran servicios y consigan información de casi cualquier cosa. Esto ha llevado a las empresas a sentir la necesidad de integrarse en este mundo a través de una página web, una tienda virtual, etc.

Por supuesto, algunas empresas no disponen del presupuesto suficiente para realizar una transformación digital de su negocio. Para ello, la empresa Aclass Internet ofrece un servicio de gestión profesional que busca ayudarles a conseguir un Kit Digitalque pueda cubrir todos los gastos de dicha transformación.

Kit Digital para lograr un desarrollo web profesional El desarrollo web es uno de los servicios más solicitados por las empresas actuales, ya que les permite construir una presencia en internet que brinde a sus usuarios comodidad, rapidez y una mejor y mayor experiencia de compra. Actualmente, muchas agencias y autónomos ofrecen la creación de un sitio web a precios económicos. Sin embargo, estos no siempre ofrecen todo lo que un negocio digital necesita para conseguir el éxito online.

Por esta razón, Aclass Internet S.L. ayuda a las empresas del país a tramitar y gestionar la solicitud de un Kit Digital que les permitirá conseguir el dinero suficiente para contratar un servicio de desarrollo web profesional y personalizado.

Este kit ha sido enmarcado por el programa AceleraPyme, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Su objetivo con este programa es promover soluciones digitales que ayuden a las pymes a avanzar y conseguir una transformación tecnológica efectiva.

¿Cómo obtener un Kit Digital de AceleraPyme y cuáles son sus beneficios? El programa AceleraPyme cuenta con un sitio web donde las empresas pueden realizar la solicitud de su Kit Digital. Una vez la solicitud ha sido aprobada, la empresa conseguirá el bono tecnológico y tendrá a su disposición un catálogo de soluciones para elegir. Esto, junto a la agencia o profesional que se encargará de realizar la labor de transformación digital, el desarrollo de una tienda virtual o comercio electrónico, etc. El pago de estos servicios quedará completamente cubierto por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Actualmente, muchas empresas españolas han optado por este bono digital para conseguir un diseño y desarrollo web hecho a la medida. Buscan que estos servicios incorporen estrategias de marketing digital para conseguir un mejor posicionamiento y reputación online. A su vez, estas empresas acuden a Aclass Internet S.L. para que les orienten y realicen la gestión necesaria para asegurar al 100 % la adquisición del Kit Digital otorgado por el programa AceleraPyme.

Aclass Internet ayuda las pymes, startups y pequeños negocios de España a conseguir un bono digital que les permita contratar a agentes expertos en soluciones de software para la construcción de páginas web, tiendas virtuales, etc.



