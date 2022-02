Razones para comenzar a digitalizar una empresa, por Telecon Business Solutions Emprendedores de Hoy

martes, 22 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

El mundo de los negocios se dirige rápidamente hacia la digitalización total de todos los procesos. La crisis generada por la pandemia aceleró la transformación y dejó en evidencia que aquellas empresas digitalizadas pueden desempeñarse de mejor manera en las condiciones actuales.

En esta línea, la empresa Telecon Business Solutions, que es parte del Grupo Telecon, se especializa en gestión documental y, desde hace ya 30 años, brinda soluciones de negocios orientadas a mejorar la eficiencia, competitividad y rentabilidad de sus clientes. Por medio de la digitalización de los procesos empresariales, las organizaciones logran reducir costes, aumentar la productividad y obtienen un mayor control tanto de los empleados como del trato con los clientes.

La digitalización aumenta la productividad y reduce costes La regla general indica que todas las tareas que pasan a ser digitales son más ágiles, rápidas y sencillas. De esta manera, una de las primeras razones por las que una empresa debe tomar este camino es porque permite alcanzar una mayor productividad, ya que es posible hacer más en menos tiempo. Asimismo, una organización más productiva es capaz de lograr una reducción significativa de costes. Los procesos manuales que antes requerían de muchas horas de trabajo ahora pueden ser realizados por una sola persona en poco tiempo.

Por ejemplo, el área contable de una empresa, en el mundo analógico, requiere, entre otras cosas, de varios empleados con conocimientos técnicos, y un control y gestión de un archivo documental en papel. Por medio de la digitalización de documentos, servicio que brinda Telecon Business Solutions, es posible contar con toda la información necesaria a un clic de distancia o, si no, externalizar la gestión contable a través de una plataforma online.

El uso de menos papel es mejor para el medioambiente Cuando todos los documentos de una empresa están digitalizados, el acceso a la información, tanto de forma interna como externa, es rápido y sencillo. En la práctica, un empleado no tiene que solicitarle a otro un papel en la oficina para poder cumplir con sus tareas. Contar con los archivos en una plataforma o en una nube facilita el trabajo a distancia.

Por otro lado, se reduce significativamente el consumo de papel y se termina con los gastos de impresión. Cuando una empresa maneja sus procesos administrativos de forma digital, ya no necesita fotocopias ni impresoras. Esto no solo genera un ahorro, sino que también es una contribución significativa al cuidado del medioambiente.

Una empresa que ya no necesita guardar grandes archivos físicos requiere de menos espacio para trabajar. Si el inmueble es propio, se encontrará con el beneficio de contar con más lugar para dedicar a otras funciones.

Por medio de los servicios de Telecon Business Solutions, es posible comenzar inmediatamente con el proceso de modernización de una empresa. La digitalización significa mayor productividad, eficiencia y competitividad.



