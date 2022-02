La importancia de contar con un traductor jurado, por Enai E-Consulting Internacional

Las dinámicas económicas y sociales giran en torno a la internacionalización y, en consecuencia, a la mezcla de unas culturas con otras hoy en día.

Por esta razón, las personas que no conocen otros idiomas tienen dificultades para comunicarse e incluso para realizar trámites con documentación oficial. En estos casos, es importante contar con un traductor jurado profesional que traduzca los documentos requeridos, entre otras cosas.

Enai E-Consulting Internacional es una agencia de traducción con sede en Madrid que cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector. Los profesionales que la componen prestan servicios de traducción jurada inglés u otros idiomas, traducción en general e interpretación, y están reconocidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC).

La relevancia de la traducción jurada En los tiempos actuales, con la omnipresencia de las nuevas tecnologías y redes sociales, el acceso a la información se maximiza, pero mucha puede no ser real o ser parcialmente errónea. También existe la posibilidad de que las traducciones no sean fidedignas si solo se acude a traducciones de Internet que no interpretan de forma adecuada lo expresado. Las relaciones comerciales y de carácter legal requieren exactitud, claridad en los procesos y validez.

La traducción jurada interpreta un documento oficial y lleva la certificación, firma y el sello del traductor jurado. En consecuencia, todos los documentos oficiales pueden traducirse a diversos idiomas, manteniendo toda la coherencia y autenticidad necesarias.

La relevancia y tendencia al alza de este servicio en la actualidad radica en su gran utilidad y trascendencia. De esta manera, una persona en España puede tener algún tipo de relación empresarial o comercial con una persona o grupo de personas en Reino Unido, Estados Unidos o Alemania, por ejemplo, teniendo la garantía de que existe un documento traducido y certificado que especifica de forma clara todo lo concerniente a ello.

Cada vez es más común que se den procesos judiciales que implican a personas de diversos países. Se puede dar el caso que alguien de España tenga un problema legal con alguien en China. Toda la documentación que deban presentar ante el tribunal deberá ser traducida, por ejemplo, del mandarín al español y deberá contar con el sello de un traductor jurado. Así, es posible agilizar la causa, pleito o litigio teniendo la certeza de lo que ocurre, ya que la traducción jurada es correcta, completa y veraz. Del mismo modo, si dos personas que no hablan (o no dominan) el mismo idioma contraen matrimonio, se les exigirá en el momento de la celebración, tener una traducción jurada en sus lenguas respectivas.

¿Cuáles son los usos de la traducción jurada? Desde contratos o escrituras empresariales, certificados académicos, médicos o de antecedentes penales, poderes notariales, hasta testamentos efectuados en el extranjero, permisos de residencia y partidas de defunción o nacimiento, son documentos que requieren traducción jurada.

En definitiva, cualquier proceso judicial o de carácter oficial en el que intervengan individuos que no hablan una misma lengua requiere la actuación de traductor jurado. Enai E-Consulting Internacional es un referente en el área y cuenta con un gran reconocimiento y prestigio por su eficacia, excelencia y profesionalidad.