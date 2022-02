Cómo ser un buen anfitrión decorando el comedor para una bonita velada Emprendedores de Hoy

La organización de una cena en casa suele ser con el objetivo de compartir un momento íntimo con alguien querido, donde se presta especial atención a la planificación del menú. No obstante, este aspecto es tan importante como una buena decoración del comedor, con el fin de darle un toque romántico o especial a la velada.

En Buychester, la tienda de muebles online que comercializa productos de diferentes marcas, se pueden encontrar muebles ideales para crear el ambiente perfecto en el comedor y celebrar cenas entre amigos, familiares o parejas.

Una decoración especial para una cena en pareja Cualquier día puede ser el momento perfecto para que las parejas se dediquen tiempo para disfrutar de su amor y cuidar la relación. Una idea perfecta es celebrar una cena romántica en casa y Buychester dispone de mesas y sillas ideales para crear un ambiente cálido y romántico.

Por ejemplo, la tienda online dispone de mesas pequeñas y cuadradas, que facilitan el poco espacio que se suele tener en casa y propician un acercamiento más profundo con la pareja. Este tipo de mesas se pueden conseguir en color blanco, madera de roble, gris cemento, con tapa de cristal, diseño industrial con madera envejecida, etc.

Lo ideal es encontrar el modelo que combina con el resto de decoración del comedor. Además, para engalanar la cena, Buychester dispone de manteles y servilletas en distintos diseños y texturas, como también de figuras y jarrones para decorar la mesa.

Decoración para cenas con amigos, según el tipo de mesa Existen múltiples estilos de mesas para aprovechar los espacios del hogar, es por ello que se deben decorar conociendo las posibilidades de cada una.

Las mesas redondas para el comedor tienen la característica de unir a un grupo de personas. Su forma, al no tener un punto de inicio ni de final, hace que todos los comensales puedan verse las caras y que ningún integrante quede aislado en la punta de la mesa, facilitando una buena comunicación entre todos.

Por otro lado, las mesas cuadradas son para un grupo más reducido de personas. Buychester ofrece este tipo de mesas en distintos materiales, incluyendo un modelo metálico combinado con 4 sillas. Este mobiliario propicia un ambiente más íntimo y cercano entre los invitados.

Buychester también dispone de mesas de comedor rectangulares hechas en madera, que aportan un espacio mucho mayor, por la cantidad de sillas y taburetes que se pueden agregar y el sitio para la decoración que dejan este tipo de mesas.

Para las personas que son amantes de hacer reuniones en casa, pero no tienen sitio suficiente, las mesas plegables o extensibles son la opción ideal, ya que se puede implementar una decoración pequeña para un grupo reducido de personas y permiten ahorrar espacio.

Elementos decorativos para cambiar el estilo de las mesas Para darle un toque diferenciador a una cena, se puede idear una decoración. Escoger un color predominante ayuda a plantear la temática inicial y, en la mesa, se pueden colocar distintos elementos como servilletas, platos, velas, centros, cominos, manteles, etc.

De la misma forma, los elementos vegetales son una opción ideal para conseguir una mesa de comedor moderna, elegante y natural. Se pueden colocar flores en un jarrón o desprender las hojas de las plantas y colocarlas de forma inteligente como centro de mesa. Por otro lado, las frutas pequeñas como uvas, moras o limones pueden dar un toque de estilo.

Es importante mencionar que la clave de una mesa bien decorada es no abusar de los elementos, decorar no significa llenar un espacio, ya que, a veces, menos es más. Dicho esto, se pueden encontrar los muebles y la decoración ideales para ambientar el hogar en Buychester.

Buychester ofrece un amplio catálogo en su web de mesas y sillas ideales para celebrar una velada elegante y sorprender a los invitados siendo un buen anfitrión. Están disponibles en diversos materiales, colores y formas, para complacer a todos sus clientes.



