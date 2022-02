​La disolución de la ONG rusa en plena tensión Jesús D Mez Madrid, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 22 de febrero de 2022, 08:54 h (CET) Con la tensión de sí o no, ya o aun no, que está a punto de iniciarse una guerra provocada por Rusia, nos han pasado de largo otras acciones que se han llevada a cabo en ese país como ha sido la disolución de la ONG rusa "Memorial Internacional", fundada hace 30 años por el Nobel de la Paz Andrei Sajarov, que se ocupaba de la defensa de los derechos humanos, creo interesante recordar que este hecho ha sacudido a la opinión pública dentro y fuera de las vastas fronteras de Rusia.

La ONG estaba especializada en investigar la represión de la época soviética, que alcanzó la escalofriante cifra de 110 millones de víctimas, desde la Revolución de 1917 a la disolución de la URSS en 1991.

La sentencia firme del tribunal supremo ruso viene a culminar las presiones de Putin para que esta asociación cesara sus trabajos, después de que descubriera en un bosque de Karelia veintiséis fosas comunes donde fueron enterrados cerca de un millón de disidentes, asesinados de un tiro en la nuca en pleno periodo estalinista, entre 1936 y 1938.

