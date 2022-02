​El tiempo dedicado a la historia Jesús Domingo Martínez, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 22 de febrero de 2022, 08:49 h (CET) Si prospera el temario que el Gobierno está elaborando para las enseñanzas mínimas de Bachillerato, según lo que yo he podido apreciar, los jóvenes que estudien historia en nuestro país van a saber poco de China, de la India y del Mundo Árabe. Recuerdo que la Real Academia de Historia ha señalado bastantes deficiencias inquietantes en el proyecto de currículum.

Para empezar, ese plan de estudios está demasiado centrado en los dos últimos siglos. Y eso, a mi entender, no es bueno, porque impide comprender las tradiciones y el legado cultural que nos ha traído hasta aquí. En el temario elaborado por el Gobierno, curiosamente, hay poca historia y mucha sociología, mucha política, mucha economía y mucha ética ésta entre paréntesis. Es necesario que los alumnos estudien estas disciplinas, pero no a costa de reducir el tiempo dedicado a la historia. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.