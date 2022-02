​La democracia es también Pedro García, Gerona Lectores

martes, 22 de febrero de 2022, 08:40 h (CET) Ante la crisis Rusia-Ucrania y la actitud de Putin y millones de rusos y hasta ucranianos, me pregunto ¿Cómo puede haber aún ciudadanos que apoyen el totalitario régimen? Haber vivido bajo un régimen totalitario, es el caso de los que vivieron bajo la URSS, no significa que se rechace de forma automática.

Putin es la punta del iceberg de una tendencia que recorre el mundo, también Europa: la nostalgia de un líder fuerte. Hay quien habla del ocaso de la democracia. Quizás sea exagerado. Pero parece que cada vez se hace más evidente que la democracia no es solo un conjunto de procedimientos y de instituciones, la democracia es también una cultura de la libertad y de la igualdad que es necesario educar.

