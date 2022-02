Música y moda, las pasiones de la artista IRENNE CHC Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de febrero de 2022, 17:31 h (CET)

La artista española de raíces africanas IRENNE CHC tiene como propósito hacer de sus pasiones un motivo de inspiración al mundo. Esto se debe a que su esencia se ve reflejada tanto en su música como en el sentido que tiene de la moda.

Caracterizada por la innovación, Irenne quiere compartir su creatividad para contribuir con personas, marcas y empresas que conecten con su forma de expresar realidades, con su filosofía de vida y valores.

Con una personalidad fuerte y arrolladora, la cantante busca trascender en la música a través del género R&B contemporáneo y proyectar una imagen innovadora.

La finalidad de IRENNE CHC es crear tendencia La moda y la música son dos sectores que logran crear tendencias a escala mundial. El mejor ejemplo son los fans, que optan por vestir de una manera u otra en función de sus artistas favoritos. Estos cuentan con un equipo especializado que los guía en la búsqueda de un estilo diferenciador o incluso, como el caso de Irenne, apuestan por un look único y distintivo que capte la atención y los proyecte a su vez en ambas industrias. IRENNE CHC ha transitado por el mundo del espectáculo y la industria del entretenimiento de forma prolija, acaparando miradas y nuevos seguidores cada día. Cautivados por la estampa vanguardista de la compositora y de su poderosa voz que puede fusionar música y moda, le han permitido obtener el éxito que hoy la posiciona entre los nuevos talentos de España.

La música para transmitir un mensaje IRENNE CHC es cantante, compositora, modelo, estilista, asesora de imagen y diseñadora y su éxito es la realidad de las nuevas generaciones y un ejemplo de que sí se pueden alcanzar los sueños. Actualmente enfocada en la música y en la composición, define su arte como un “arte libre” y asegura que es la manera que tiene de exteriorizar lo que siente. Busca transmitir un mensaje a la gente y conectar con las emociones de quienes la escuchan. Desde su infancia, ha sentido el llamado de la música y para Irenne la música lo es todo, por lo que la composición se convirtió en una ayuda crucial, tanto en los momentos más duros y difíciles como también en los más alegres. Sus experiencias personales son su fuente de inspiración, sin dejar a un lado grandes estrellas de la industria como: The Weeknd, Beyoncé, Kanye West “Ye”, Britney Spears y Nacho Cano, entre otros, que la han motivado a trabajar por crecer y buscar su espacio entre los grandes de la música.

Además, IRENNE CHC próximamente estrenará su álbum debut en español y en inglés acompañado de diferentes trabajos visuales (videoclips), con los cuales busca trascender fronteras y llegar también a público internacional.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.