DBP ingeniería apuesta por las energías renovables y su sinfín de beneficios

lunes, 21 de febrero de 2022, 17:27 h (CET)

La creciente preocupación acerca de la emergencia climática es producto de la expansión masiva de tecnologías que dependen de la energía eléctrica y combustibles fósiles. Se ha convertido en una necesidad mundial repensar el diseño y puesta en marcha de fuentes alternativas y renovables de abastecimiento energético, que permitan disminuir la carga de gases tóxicos y residuos químicos sobre la atmósfera y las fuentes hídricas. La energía fotovoltaica se ha alzado como una alternativa viable capaz de recoger, por medio de un grupo de placas, la energía producida por la luz solar.

En vista del crecimiento progresivo que ha tenido la instalación de este tipo de placas, en especial en la industria, la energía fotovoltaica ha encendido una luz de esperanza en el futuro de las energías renovables.

Las placas solares, una gran alternativa de energía limpia La compañía DBP ingeniería ha apostado por el diseño e instalación de placas fotovoltaicas, con el fin de que particulares, empresas e instituciones, comiencen su tránsito a una fuente de energía limpia y amigable con el medioambiente. La energía producida por este tipo de placas debe su eficiencia al grupo de celdas que contiene cada una, las cuales están diseñadas para recoger y almacenar de forma efectiva, grandes cantidades del recurso energético proveniente del sol.

La cantidad de placas y de equipos de almacenamiento depende de las necesidades de cada lugar en específico, por lo que no es lo mismo instalar un grupo de paneles en una vivienda que en una empresa.

Afortunadamente, DBP cuenta con los equipos necesarios y el personal especializado para que los proyectos de renovación hacia una fuente de energía limpia sean una realidad y no solo una expectativa.

¿Cuáles son las ventajas tributarias de tener placas solares? Además de los beneficios que otorga al medioambiente, la instalación de placas solares fotovoltaicas también genera ciertas ventajas en el ámbito tributario. En la región de Alicante, por ejemplo, existen subvenciones que apoyan la instalación de placas solares y se les brinda ayudas financieras a quienes deseen ampliar las que ya tienen. Todo esto fue posible gracias a los artículos consignados en el real decreto 244/2019 que legislan sobre el autoconsumo y el almacenamiento de fuentes de energías renovables en el sector residencial.

Asimismo, en algunos pueblos de España se hace una deducción de los impuestos de IBI e IRPF de hasta el 50% para aquellos que usan placas solares a la hora de abastecerse en sus hogares o lugares de trabajo.

Teniendo en cuenta estas razones, DBP, cuya sede principal se encuentra en Alicante, invita a todas las personas a que aprovechen las ventajas económicas, tributarias y ambientales de instalar en su vivienda o lugar de trabajo, un grupo de placas solares. Con esta pequeña acción, estarían aportando un pequeño grano de arena al saneamiento del planeta y a la crisis energética producida por la escasez de combustibles fósiles.



