Tocados de todo tipo, pamelas artesanales y ramos de novia de la mano de Carmen Fernández Complementos

lunes, 21 de febrero de 2022, 16:47 h (CET)

A menudo los complementos pasan a un segundo plano, sin que se tenga en cuenta la importancia de la elección de los mismos para el resultado final del look.

En el caso de las novias, son clave para definir su carácter y estilo, por lo que los zapatos, el tocado, el ramo o las joyas deben encajar a la perfección para que la novia luzca deslumbrante y cómoda.

Nacida en 2018, la empresa Carmen Fernández Complementos se alza como una de las mejores opciones para la compra de complementos, ya que dispone de tocados para bodas, pamelas, ramos y otros accesorios para novias e invitadas.

Complementos imprescindibles en una boda Un buen vestido es fundamental para lucir el outfit de boda, pero no es suficiente. Los accesorios le dan vida al look y transmiten la personalidad de quien los usa. En Carmen Fernández Complementos, tanto las novias como las invitadas, pueden encontrar el toque necesario para verse geniales.

En su catálogo se pueden encontrar tocados para bodas en diferentes modelos como las diademas, tiaras y peinetas. La elección adecuada de este va a depender del tipo de vestuario que se lleve, ya que si este es llamativo o con numerosos detalles, lo más recomendable es optar por un tocado sencillo y viceversa. Otro aspecto importante en la elección es la época del año. En primavera, es ideal usar tocados con flores; en cambio, para los meses fríos son más recomendables las plumas, las tiaras de latón con abalorios de cristales o perlas, y todo tipo de diademas.

Un complemento que aporta estilo, elegancia y busca ser original son las pamelas, también disponibles en Carmen Fernández Complementos. En este caso, para la elección se toman en cuenta la fisionomía de quien la va a usar y la armonía con su rostro.

Particularmente para las novias, también realizan ramos con flores preservadas. Este es un complemento estrella que atrae las miradas de los invitados. Dependiendo del físico de la novia, pueden escogerse ramos grandes o más pequeños.

El arte de las manos de Carmen Fernández Complementos Las piezas de esta tienda son tan únicas como cada mujer. Algo que define a Carmen Fernández Complementos es que todos sus artículos son creados a mano, con materiales de primera calidad. La misión de estos es completar el look de las mujeres con complementos versátiles, útiles para ser empleados a cualquier hora del día.

En sus inicios, esta compañía se dedicaba a la elaboración de pulseras y colgantes, pero actualmente ha ampliado su catálogo teniendo a disposición bolsos, cinturones, carteras, pendientes, pamelas y tocados.

Todas las piezas de Carmen Fernández Complementos son elaboradas de manera artesanal, poniendo especial atención en cada detalle. Las novias e invitadas pueden escoger entre su extenso catálogo los complementos que mejor encajen con su personalidad y estilo.



