Goodbye, Rita. se afianza este 2022 en el sector farmacéutico

lunes, 21 de febrero de 2022, 16:44 h (CET)

La marca española de gafas de sol llamada Goodbye, Rita. lleva ya tiempo siendo una de las marcas más populares y reconocidas del mercado, siendo incluso la preferida de algunas celebridades nacionales e internacionales. Tras el éxito que ha logrado en la industria durante los últimos 5 años, recientemente sus gafas han comenzado a consolidarse en el mercado farmacéutico, generando importantes ventas en este sector.

Teniendo esto en cuenta, para este 2022, se prevé un éxito en las ventas de sus colecciones de gafas de sol de calidad, dentro del exigente mercado farmacéutico.

Las gafas de sol de Goodbye, Rita. se consolidan en el mercado farmacéutico Goodbye, Rita. es una marca española fabricante de gafas de sol graduadas y con filtro azul que, a lo largo de sus 5 años de trayectoria, se han convertido en las preferidas de una gran cantidad de celebridades. Recientemente, se ha conocido el éxito de sus distintas colecciones de gafas en el mercado farmacéutico este 2022. Desde el año pasado, la firma tenía planes de dar el salto al mercado farmacéutico y, ese mismo año, anunció esta introducción al sector y resultó ser un rotundo éxito.

Si bien las farmacias tienen la libertad de elegir qué colección de Goodbye, Rita. desean tener en stock, la gran mayoría de ellas ha optado por la colección combinada de niños y adultos, la cual ofrece diseños unisex muy atractivos y tienen un precio prácticamente irresistible.

Una firma de diseño, calidad y buen precio Si hay que hablar del secreto del éxito de las gafas de esta marca, indudablemente la razón es principalmente su diseño, el cual no solo es innovador, sino también atractivo y con mucho color. A esto se suma el tipo de material con el que están fabricadas sus gafas y las características de sus lentes, que pertenecen a la categoría 3 europea.

Por mencionar algunos aspectos, son gafas hasta 10 veces más resistentes a los impactos, en comparación a las de plástico o cristal. Además, ofrecen una gran reducción de reflejos y hasta un 99 % de protección frente a los rayos UVA, UVB, UVC. Todo esto se combina para ofrecer unas gafas de excelente calidad que aportan estilo y color, a un precio sumamente irresistible, ideal para toda la familia.

No cabe duda que, en vista del auge que están teniendo las gafas de Goodbye, Rita. en el mercado farmacéutico, en solo unas semanas, las farmacias de España se llenarán de color. Esto indiscutiblemente es un logro importante para la industria de las gafas, considerando que el mercado farmacéutico siempre se ha caracterizado por ser uno de los más exigentes.



