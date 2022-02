El mantenimiento IT preventivo de JSM Consultoría Tecnológica Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de febrero de 2022, 16:40 h (CET)

En los últimos años, el mundo ha estado inmerso en un contexto repleto de continuos avances y transformaciones, hasta tal punto que en la actualidad, la tecnología se ha convertido en un elemento indispensable para la sociedad. En el entorno empresarial es donde más se ha evidenciado esta nueva realidad, puesto que el uso de servicios informáticos resulta esencial para cualquier organización actual.

Dentro de toda esta revolución, el mantenimiento IT preventivo figura como uno de los aspectos indispensables que toda empresa debe considerar por ser lo que garantizará la operatividad de los elementos tangibles y no tangibles que integran una compañía. Al respecto, los profesionales de JSM Consultoría Tecnológica cuentan con un servicio de mantenimiento IT preventivo para evitar el daño o deterioro de los equipos informáticos y tecnológicos de cualquier empresa.

¿Por qué es importante realizar un mantenimiento IT preventivo? Mantenerse en continua operatividad y disminuir las situaciones de riesgo forma parte de los principales objetivos de cualquier empresa, indistintamente de su sector, para lo cual se desarrollan estrategias y planes enfocados en optimizar su funcionamiento. En este proceso, el mantenimiento informático y tecnológico debe ocupar un lugar prioritario, ya que permite reducir al máximo las incidencias con respecto a infraestructura, comunicaciones, servidores e incluso departamentos de trabajo.

Además de evitar averías futuras, el mantenimiento IT preventivo es reconocido por los especialistas como un monitoreo constante que se realiza a los equipos de software y hardware con el propósito de aplicar mejoras y actualizaciones que ayuden a mejorar el desempeño de estos sistemas en las jornadas laborales. Lo anterior supone un elemento favorecedor para las empresas, ya que es posible optimizar los procesos operativos al tiempo que supone el ahorro de tiempo y dinero al prevenir futuros fallos en sus sistemas que puedan influir en su productividad.

Un equipo de profesionales especializado en servicios informáticos para compañías Hoy en día, las empresas especializadas en servicios informáticos, como es el caso de JSM Consultoría Tecnológica, han pasado a convertirse en las aliadas de aquellas compañías que no cuentan con un departamento de informática, por ser las encargadas de garantizar el correcto funcionamiento de sus equipos.JSM Consultoría Tecnológica cuenta con una dilatada trayectoria en el sector de la informática, lo que le ha permitido posicionarse como colaboradora ideal para grandes o pequeñas empresas que requieren un soporte informático continuo.

En el servicio de mantenimiento preventivo, esta compañía dirigida por Jordi Solà se encarga de aspectos puntuales como actualizar los sistemas, aplicar medidas de seguridad para proteger la información susceptible de las empresas, activar avisos importantes para sustitución de equipos, cambios en el sistema operativo, entre otros. Todo esto por el mismo precio fijo mensual.

Cada uno de estos aspectos le han permitido a JSM Consultoría Tecnológica garantizar el trabajo continuo de las empresas que confían en sus servicios profesionales y evitar paradas laborales que puedan afectar la rentabilidad de una compañía.



