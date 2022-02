Mediterránea Distribución, el e-commerce de maquinaria para hostelería y restauración Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de febrero de 2022, 16:13 h (CET)

En la web, existe un e-commerce que ha aumentado su auge durante el último año, gracias a la buena relación calidad-precio que ofrecen sus productos y a un buen departamento de atención al cliente y servicio posventa. Este negocio está especializado en la venta y distribución de todo tipo de herramientas y maquinarias para Hostelería y Restauración.

La pandemia ha hecho aumentar mucho la demanda del sector gastronómico y también la demanda de nuevas maquinarias y soluciones mediante la compra online.

Mediterránea Distribución es una empresa que apuesta fuerte por tener un buen lugar entre las mejores tiendas online del sector y no escatima esfuerzos para que el cliente final tenga una experiencia transparente y satisfactoria, como si estuviera comprando de forma presencial, pero aprovechando las nuevas ventajas que proporciona la compra online.

Ventajas como la comodidad de comprar desde casa y poder comparar los productos en un radio más amplio que la proximidad más inmediata. También la de asegurar una transacción más cómoda, más rápida y seguramente más económica.

Mediterránea Distribución logra diferenciarse de las demás empresas, a través de la calidad de sus productos, la transparencia, el buen precio, su asesoramiento y servicios posventa únicos.

Tienda online para la adquisición de maquinaria para hostelería y restauración En el sector de la hostelería y restauración, existen diferentes factores que influyen en la calidad de los productos y servicios ofrecidos, como el buen cuidado de las instalaciones, la experiencia de los empleados y las maquinarias. Este último factor juega un rol importante en los negocios relacionados con la restauración como por ejemplo las pizzerías, bares, pastelerías, carnicerías, etc.

Mediterránea Distribución está especializada en este tipo de productos profesionales y ofrece en su tienda todo tipo de maquinarias para hostelería y restauración de alta calidad a un excelente precio y con un muy buen servicio posventa y de atención al cliente.

Su producto estrella son los hornos para pizzerías y amasadoras que están disponibles en diferentes modelos con el objetivo de cubrir las necesidades de todos sus clientes. Además, antes de la venta de cualquiera de estas maquinarias, Mediterránea Distribución pone a disposición de los compradores un asesoramiento técnico profesional. Este servicio extra de ayuda y apoyo al cliente no es algo habitual en las tiendas ni e-commerce. Este extra del departamento de venta y atención al cliente ha conseguido que muchas personas y negocios elijan a esta compañía para comprar sus artículos.

Mediterránea Distribución, expertos en maquinarias para pizzerías Cabe destacar una de las categorías de productos más visitadas en la tienda online de Mediterránea Distribución, la sección de maquinaria para pizzerías. En esta sección, los usuarios pueden encontrar hornos, amasadoras, máquinas para estirar, porcionadoras boleadoras, mesas refrigeradas y un amplio catálogo de herramientas y utensilios para profesionales de las pizzas.

Actualmente, sus hornos para pizzerías se han convertido en uno de los productos más vendidos de la tienda. Disponen de un amplío catálogo con más de 3.000 productos, en el que se pueden encontrar diferentes gamas de hornos según sus características y tamaños, como hornos eléctricos, de gas, hornos de leña y hornos de túnel.

Mediterránea Distribución también ofrece asesoramiento para aperturas de negocios y licencias de obra relacionadas con el sector de la restauración, distinguiéndose en los proyectos de apertura de nuevas pizzerías. Por otra parte, es de las pocas empresas que brinda financiación en la venta de maquinarias del sector de la restauración y hostelería.

Debido a la alta demanda del mercado, recientemente ha inaugurado una categoría especial “para casa”, donde el consumidor final puede encontrar maquinaria de cocina profesional para domicilios particulares. En esta categoría, se pueden encontrar productos como hornos pequeños profesionales, que pueden ser usados en el hogar por las personas que aman preparar pizzas al estilo de un restaurante.



