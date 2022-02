Liquidar la deuda con la Seguridad Social y disfrutar de la jubilación Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de febrero de 2022, 15:30 h (CET)

La etapa de la jubilación puede ser una de las más placenteras de la vida a nivel laboral, siempre y cuando se hayan planteado de la manera correcta. Tras varias décadas de cotización con la Seguridad Social, los autónomos que, a causa de la crisis, se han visto obligados a no poder hacer frente a sus obligaciones de pago con esta administración no podrán disfrutar de su merecida jubilación.

Afortunadamente, para quienes se encuentren en un caso como este, LiquidaTuDeuda despacho jurídico ofrece la ayuda necesaria para liquidar deudas con la Seguridad Social.

Un problema para disfrutar de la jubilación Aún, hoy en día, hay muchas personas que no saben que tener una deuda con la Seguridad Social es un factor que les impedirá poder cobrar y disfrutar de su jubilación. Por otra parte, hay quienes, a pesar de saberlo, por una u otra razón se han endeudado con ella y saben que esto representa un problema si están a punto de jubilarse.

En cualquiera de los casos, no poder disfrutar del fruto de más de 30 años de trabajo es una situación complicada. Sin embargo, a pesar de lo difícil que pueda ser para algunos liquidar esta deuda, hay quienes pueden ayudar a cancelarla en un corto tiempo y, de esta manera, beneficiarse de su jubilación. Por lo tanto, quienes estén a punto de jubilarse y necesiten estar solventes con estas entidades, pueden confiar en LiquidaTuDeuda Abogados para lograrlo.

Variedad de servicios En este despacho jurídico, se ofrecen una variedad de servicios para empresarios, particulares y autónomos. Además de ser especialistas en la Ley de Segunda Oportunidad, sus abogados son expertos en otros temas legales como la cancelación de avales, reclamación de cláusulas abusivas, paralización de embargos, ficheros de impagos, tarjetas revolving y mediación privada con acreedores. La gran cantidad de casos de éxito, sumado a la impecable gestión que realizan sus abogados, hace que LiquidaTuDeuda despacho de Abogados, sea una de las mejores opciones para lograr la cancelación o liquidación de las deudas con la Administración. Los profesionales de la firma jurídica LiquidaTuDeuda disponen de amplios conocimientos y gran experiencia en estos asuntos y ofrecen la asesoría legal necesaria para cancelar la deuda con la Seguridad Social y Hacienda



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.