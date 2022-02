El nuevo resort hotelero Diego Emiliano Fittipaldi empezará las obras en la costa levantina para 2024 Comunicae

lunes, 21 de febrero de 2022, 18:00 h (CET) A la hora de planificar un viaje, hoy, los usuarios son cada vez más exigentes. Buscan hoteles que representen no solamente un alojamiento sino también una experiencia. Hoteles que puedan satisfacer sus necesidades y que puedan aportarles un valor extra. En este contexto, los resorts llevan tiempo ganando importancia e interés entre los usuarios de hoteles. Ahora, el promotor hotelero Diego Emiliano Fittipaldi comenzará las obras para construir un resort en la costa levantina para 2024 ¿Qué es un resort?

Si bien el resort es un tipo de hotel, se encuentran diferencias con el concepto de hotel convencional, según Diego Emiliano Fittipaldi. Es importante identificar que no se trata de lo mismo. El resort es especialmente interesante para quienes buscan hospedarse en un entorno natural que promueva las instalaciones de alta categoría, como así también diversas posibilidades de relajación y ocio sin la necesidad de salir del establecimiento.

Teniendo esto en cuenta, se puede decir que una de las principales diferencias entre un resort y un hotel tiene que ver con que el resort está localizado, en general, en un entorno natural. Pero, además, el resort se destaca por ofrecer actividades de ocio dentro del establecimiento. No se trata de actividades que buscan competir con los atractivos naturales de la zona en la que el establecimiento se encuentra, sino de añadir un valor agregado a los huéspedes ofreciendo distintas alternativas para el descanso y el entretenimiento en los momentos en que estos decidan permanecer dentro del resort.

Otro aspecto que es importante destacar tiene que ver con la relación que el resort guarda con su lugar de establecimiento. Por ejemplo, si se trata de un alojamiento en la montaña, es probable que el resort busque ofrecer a los huéspedes distintas alternativas para disfrutar de deportes y actividades en la nieve. Por el contrario, si el resort está en una bella playa, buscará brindar a los usuarios la práctica de deportes acuáticos, entre otras cosas.

Teniendo en cuenta los beneficios del resort, el promotor hotelero Diego Emiliano Fittipaldi planifica la construcción de un resort en la costa levantina para el año 2024.

¿Por qué elegir la Costa de Levante?

España es uno de los países con más turismo en el mundo, y en ello coincide Diego Emiliano Fittipaldi. Uno de los principales aspectos que ha llevado a esto tiene que ver con su maravillosa costa. Esto se debe a que España es famosa por contar con algunas de las costas más bellas del mundo. Una fama que se ha extendido a nivel internacional y que cada año atrae a visitantes de todas partes del globo. En particular la costa levantina es uno de los destinos favoritos en el país, contando con visitantes de todos los orígenes, incluyendo algunos visitantes de gran reconocimiento, como han sido Brad Pitt o Hugh Grant, entre otros.

A continuación, se mencionan algunos de los puntos turísticos destacados de la Costa de Levante:

- Morella: Morella es un pueblo que se destaca por su sabor medieval. Es un pueblo de poco más de 2400 habitantes y que es considerado como uno de los más bellos de España.

- Altea: Altea es un pequeño municipio donde es posible ver uno de los cascos antiguos más bellos de España. Es un destino muy peculiar que ha hecho que reciba muchas nominaciones para las listas de los pueblos más bonitos. Se destaca especialmente por sus casas de fachada blanca y sus calles de empedrado. Esta particularidad es lo que ha dado lugar al sobrenombre de “la villa blanca”.

- Peñíscola: Esta pequeña ciudad ha recibido el título de tal en 1707. Se ubica en una zona rocosa rodeada de mar. Los crecimientos de la marea han llevado a que la ciudad quede prácticamente aislada hasta que se construyó el puerto que hizo que más personas puedan acceder a este sitio.

- Calpe: Finalmente, Calpe cuenta con uno de los grandes y más reconocidos símbolos de la Costa Blanca, que es el Peñón de Ifach. El sitio se destaca por sus playas y sus calas que se combinan con interesantes recorridos por el casco histórico del municipio.

Entendiendo la belleza inigualable de la zona y el destino turístico único que esta representa, el promotor hotelero Diego Emiliano Fittipaldi planifica la construcción de un resort en la costa levantina.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Pamplona acogerá la 10ª Edición del Congreso de Educación Emocional los próximos 26 y 27 de marzo de 2022 Yugo The Bunker, los excepcionales menús degustación del incombustible Julián Mármol El nuevo resort hotelero Diego Emiliano Fittipaldi empezará las obras en la costa levantina para 2024 Las 2 primeras semanas son críticas para el éxito del embarazo DdA Telecomunicaciones y la importancia de las TIC en una empresa