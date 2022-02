AleaSoft: Tercera semana consecutiva con bajadas de precios en la mayoría de mercados eléctricos europeos Comunicae

lunes, 21 de febrero de 2022, 17:01 h (CET) En la semana del 14 de febrero los precios de los mercados eléctricos europeos bajaron, algo que sucedió por tercera semana consecutiva, y se situaron por debajo de los 200 €/MWh. Algunos mercados registraron valores horarios o diarios que están entre los menores del año. Los precios de los futuros de electricidad también cayeron mayoritariamente. Las bajadas estuvieron favorecidas por el descenso de la demanda y de los precios del gas y CO2, así como por una mayor producción renovable, sobre todo eólica Producción solar fotovoltaica y termosolar y producción eólica

Durante la semana del 14 de febrero la producción solar aumentó en el mercado ibérico en comparación con la semana que le precedió. En el mercado portugués la producción con esta tecnología se incrementó en un 26%, mientras que en el español el aumento fue del 14%. De manera contraria, en el resto de los mercados analizados en AleaSoft Energy Forecasting la generación de electricidad con energía solar disminuyó. El mercado francés fue el de mayor variación, con una bajada de la producción del 29%, seguido por los mercados de Italia y Alemania con descensos del 25% y 22% respectivamente.

Para la última semana de febrero, las previsiones de AleaSoft Energy Forecasting indican que la producción solar se recuperará en los mercados de Alemania e Italia, mientras que en el mercado español se prevé un retroceso.

La producción eólica aumentó de manera generalizada en los mercados analizados en AleaSoft Energy Forecasting en la tercera semana de febrero, en comparación con la producción de la semana del 7 de febrero. La mayor variación se produjo en el mercado francés, con un incremento del 133% y donde el miércoles 16 de febrero se registró un récord histórico de producción diaria de 325 GWh. El mercado ibérico fue el segundo mercado con mayor variación de la producción eólica durante la semana, con un aumento del 60%. En los mercados de Alemania e Italia, la subida de la producción con esta tecnología fue de un 41% y un 15% en cada caso.

Para la semana del 21 febrero, las previsiones de AleaSoft Energy Forecasting indican un retroceso en la producción eólica de la mayoría los mercados analizados respecto a la tercera semana de febrero, aunque para el mercado italiano se prevé que continúe aumentando.

Demanda eléctrica

La demanda eléctrica disminuyó en la mayoría de mercados eléctricos europeos en la semana del 14 de febrero respecto a la semana anterior. El incremento semanal de las temperaturas medias en los mercados europeos favoreció estos descensos. La caída más notable fue del 6,2% en Francia, descendiendo por quinta semana consecutiva desde la segunda semana de enero. En el mercado de Países Bajos, que lleva la misma racha descendente que el francés, la disminución fue del 3,2%. En el caso del mercado de Gran Bretaña la bajada fue del 2,8%. En los mercados belga, español e italiano los descensos fueron iguales o inferiores al 1,5%.

En cuanto a las recuperaciones de la demanda, el mercado portugués experimentó una subida del 2,2% y el mercado alemán registró un ligero incremento del 0,2%.

Para la semana del 21 de febrero, las previsiones de demanda de AleaSoft Energy Forecasting indican que se registrarán recuperaciones en la mayoría de mercados de Europa excepto en el mercado italiano donde se espera que la demanda baje.

Mercados eléctricos europeos

En la semana del 14 de febrero, los precios de casi todos los mercados eléctricos europeos analizados en AleaSoft Energy Forecasting descendieron respecto a la semana anterior. La excepción fue el mercado Nord Pool de los países nórdicos, con una subida del 1,2%. Por otra parte, la mayor bajada de precios fue la del mercado EPEX SPOT de Alemania, del 33%, mientras que el menor descenso fue el del mercado IPEX de Italia, del 4,5%. En el resto de los mercados, los descensos de precios estuvieron entre el 10% del mercado EPEX SPOT de los Países Bajos y el 24% de los mercados EPEX SPOT de Bélgica y Francia.

En la tercera semana de febrero, los precios promedio se mantuvieron por debajo de los 200 €/MWh en todos los mercados eléctricos analizados. El promedio más elevado fue el del mercado italiano, que alcanzó un valor de 198,18 €/MWh. En cambio, el precio promedio semanal más bajo, de 80,46 €/MWh, fue el del mercado Nord Pool. En el resto de los mercados, los precios se situaron entre los 95,40 €/MWh del mercado alemán y los 174,22 €/MWh del mercado N2EX del Reino Unido.

Entre el 14 y el 20 de febrero se registraron los precios diarios más bajos desde la primera mitad de enero en los mercados británico, francés, español, italiano, neerlandés y portugués. En el caso del mercado alemán, el sábado 19 de febrero se alcanzó el precio más bajo de este año, de 39,62 €/MWh.

Por lo que respecta a los precios horarios, el sábado 19 de febrero alrededor del mediodía, se alcanzó un precio igual a cero durante tres horas seguidas en el mercado neerlandés. Al mismo tiempo, en el mercado alemán se registraron cuatro horas seguidas con precios negativos. En ambos mercados estos precios fueron los más bajos desde los registrados en la madrugada del 3 de enero.

Durante la semana del 14 de febrero, el notable incremento de la producción eólica, así como el descenso de los precios del gas y de los derechos de emisión de CO2, favorecieron los descensos de precios en los mercados eléctricos europeos. Además, la demanda descendió en la mayoría de los mercados. En el caso de mercado MIBEL de España y Portugal, el incremento de la producción solar también contribuyó a la caída de los precios.

Las previsiones de AleaSoft Energy Forecasting indican que en la semana del 21 de febrero los precios podrían recuperarse en la mayoría de los mercados eléctricos europeos, favorecidos por el descenso de la producción eólica y la recuperación de la demanda. Sin embargo, en el mercado italiano, donde se espera que la producción solar y eólica aumenten, los precios podrían continuar disminuyendo.

Futuros de electricidad

El viernes 18 de febrero, los precios de cierre de los futuros de electricidad para el próximo trimestre registraron bajadas en la mayoría de los mercados europeos analizados en AleaSoft Energy Forecasting, en comparación con los precios de cierre de la sesión del viernes 11 de febrero. Las bajadas de los precios estuvieron entre el 0,4% en el mercado ICE de los Países Bajos y el 4,0% del mercado ICE de Bélgica. Las excepciones fueron los mercados NASDAQ e ICE de los países nórdicos, en los que se registraron incrementos del 6,4% y el 6,2% respectivamente.

En los precios de cierre de los futuros para el año 2023 el comportamiento fue similar al de los futuros de electricidad para el próximo trimestre, destacándose la caída del 4,2% en el mercado ICE de Bélgica. Para el resto de los mercados los descensos de precios del viernes 18 de febrero en comparación con el viernes 11 del mismo estuvieron entre el 0,8% y el 3,4%, exceptuando los mercados NASDAQ e ICE de los países nórdicos en los que los precios de este producto se incrementaron un 1,1% y un 1,2% respectivamente.

Brent, combustibles y CO2

Los precios de los futuros de petróleo Brent para el Front‑Month en el mercado ICE se mantuvieron por encima de los 90 $/bbl durante la tercera semana de febrero. El precio de cierre máximo semanal, de 96,48 $/bbl, se alcanzó el lunes 14 de febrero. Este precio fue un 4,1% mayor al del lunes anterior y el más alto desde el 29 de septiembre de 2014. El resto de la semana los precios de cierre oscilaron entre los 92,97 $/bbl del jueves y los 94,81 $/bbl del miércoles.

El temor a interrupciones en el suministro relacionadas con un posible empeoramiento de las relaciones entre Rusia y Ucrania favoreció el ascenso de los precios hasta alcanzar el récord del lunes 14 de febrero. El comportamiento de los precios de estos futuros durante la tercera semana de febrero estuvo muy influenciado por las noticias sobre dicho conflicto.

En cuanto a los precios de los futuros de gas TTF en el mercado ICE para el Front‑Month, el lunes 14 de febrero alcanzaron un precio de cierre de 80,77 €/MWh, influenciados por la evolución de las tensiones entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, el martes los precios cayeron un 12%. El miércoles también descendieron y se registró el precio de cierre mínimo de la semana, de 69,79 €/MWh. Este precio fue un 6,2% menor al del mismo día de la semana anterior y el más bajo desde principios de noviembre de 2021. Pese a que los precios se recuperaron el jueves un 7,3%, el viernes volvieron a descender, registrándose un precio de cierre de 73,76 €/MWh, que todavía fue un 4,7% inferior al del viernes anterior.

Por lo que respecta a los precios de los futuros de derechos de emisión de CO2 en el mercado EEX para el contrato de referencia de diciembre de 2022, durante la tercera semana de febrero descendieron hasta registrar el jueves 17 de febrero un precio de cierre de 86,44 €/t. Este precio fue un 4,8% menor al del jueves anterior. Sin embargo, el viernes el precio de cierre aumentó hasta los 89,48 €/t.

