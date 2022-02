DdA Telecomunicaciones y la importancia de las TIC en una empresa Comunicae

lunes, 21 de febrero de 2022, 17:03 h (CET) Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, conocidas por sus siglas TIC, se pueden definir como el conjunto de tecnologías que tienen por objeto gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Engloban un abanico de soluciones muy amplio y son un factor primordial para las empresas hoy en día Según DdA, empresa de telecomunicaciones de Málaga, la importancia de las TIC en la empresa es algo que hoy en día es indiscutible, pero muchas veces los directivos carecen de visión estratégica para adaptarlas y sacarle partido a las nuevas tecnologías que mejoran el funcionamiento y la productividad de las empresas.

“Esto no se debe a la falta de conocimientos que los altos cargos de empresas españolas tienen sobre la tecnología de la información” apuntan desde DdA “Según el estudio ‘Nivel digital directivo’ solo el 45% de los ejecutivos de empresas en España aseguran disponer de un nivel alto en competencias digitales, mientras que un 40% asegura contar con un nivel medio”.

Según la experiencia de DdA, la atención al cliente es uno de los factores más descuidados en la integración tecnológica de las empresas, ya que normalmente esta faceta de la compañía no se incluye dentro de una visión estratégica global, la cual sirve inequívocamente para detectar errores y mejorar sus servicios. Eso sí, el punto crucial para el uso de las TIC es la integración de todos los servicios, departamentos y gestiones en un único lugar, para que la empresa pueda funcionar como un solo ente, como una máquina bien engrasada.

Hay estudios que arrojan que solo el 33% de los directivos afrontan las TIC como herramientas competitivas fundamentales para la empresa, mientras que el 66% cree que la utilidad de las TIC es media e incluso baja; de hecho, muchos directivos ven a las TIC como un gasto en lugar de lo que son, un factor de diferenciación.

“Esta falta de visión de las TIC como herramientas competitivas se debe normalmente a la falta de asesoramiento para adaptar los sistemas informáticos a las necesidades de las compañías, con informes que cuantifiquen las mejoras que ha aportado y con apoyo continuo para seguir mejorando”, aseguran desde DdA Telecomunicaciones Málaga.

Una muestra de la importancia de las soluciones digitales aplicadas a las empresas es el nuevo plan Kit Digital lanzado por el Gobierno de España. Una iniciativa que tiene como objetivo subvencionar la implantación de soluciones digitales disponibles en el mercado para conseguir un avance significativo en el nivel de madurez digital de las empresas españolas.

Se trata de un paquete de subvenciones para la mejora digital de las pequeñas empresas españolas, microempresas y trabajadores autónomos, de cualquier sector o tipología de negocio.

¿Por qué defender la importancia de las TIC en la empresa?

Es evidente que aún son muchas las organizaciones españolas que aún no valoran la tecnología como un aspecto fundamental de su empresa. Planes como el Kit Digital del gobierno dejan claro que el proceso de transformación es imparable y las pymes españolas no pueden quedarse atrás ante todas las oportunidades que les ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación.

Las principales ventajas de las TIC para las pequeñas y medianas empresas de España son:

Apertura a nuevos mercados.

Nuevas oportunidades de negocio.

Automatización de procesos.

Mejora de la comunicación.

Flexibilidad laboral.

Información más precisa de los clientes. Desde DdA Telecomunicaciones defienden la importancia de las TIC en la empresa, como no podía ser de otra forma, ofreciendo a sus clientes los mejores servicios con el fin de seguir creciendo.

