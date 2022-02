Detectives Para Empresas ofrece su asesoramiento sobre las bajas irregulares Emprendedores de Hoy

Dentro de las empresas, son muchos los problemas relacionados con el personal que pueden presentarse.

Uno de los más frecuentes, son las bajas irregulares o la ausencia del empleado en su puesto de trabajo de manera injustificada.

Para esclarecer la realidad sobre esta situación, es necesario recurrir a un servicio de detectives privados para que realicen una investigación laboral del asunto y aporten las pruebas necesarias para llegar a los hechos. En España, Detectives Para Empresas es una agencia de investigación empresarial dedicada a combatir el fraude laboral, que ayuda a los directores de negocios a detectar a tiempo posibles infracciones laborales, mediante investigaciones exhaustivas y obtención de evidencias reales.

¿Cómo se pueden detectar las bajas irregulares en las empresas? Una baja irregular se presenta cuando el empleado, sin motivo específico, abandona su puesto de trabajo, incumpliendo sus deberes, afectando negativamente a la producción y al clima laboral de la compañía. En España, el absentismo no deja de crecer, de acuerdo a un informe publicado por la asociación Adecco, que asegura que se ha incrementado en un 5,3 % el número de abandono de cargos en los últimos años, siendo este un tema que preocupa a muchas empresas de la región.

Para detectar las bajas irregulares, el equipo especializado de Detective Para Empresas se dedica a realizar una investigación exhaustiva sobre el caso. Para ello, comprueban la veracidad o la falsedad de las lesiones, enfermedades o dolencias que el trabajador dice padecer o cualquier otro tipo de inconveniente por el cual alega que no puede cumplir sus funciones.

Cuando el detective determina que el empleado ha mentido respecto a su situación, se encarga de reunir las pruebas necesarias que clarifiquen el asunto y de mostrárselas al departamento de Recursos Humanos o al director de la empresa. Estas evidencias serán determinantes para tomar decisiones internas o llevar el asunto a instancias jurídicas.

Trabajo riguroso y discreto de la mano de los detectives privados de Detective Para Empresas Detective Para Empresas es una agencia de investigación empresarial con sede en Tarragona, respaldada por la Asociación Profesional de Detectives Privados, el Colegio de Detectives Privados de Cataluña y el Gobierno de España, para ofrecer servicios relacionados con el absentismo laboral, la falsificación de documentos, la competencia desleal, mystery shopping, el espionaje industrial, entre otros.

Sus detectives privados poseen la titulación y licencia avalada por el Ministerio de Interior y se caracterizan por trabajar con rigor y discreción para garantizar que la información recabada sea veraz. Además, sus trabajos cumplen los plazos de entrega acordados por el cliente. De esta manera, las compañías pueden mitigar y gestionar los asuntos de forma rápida y oportuna.

Para solicitar el servicio de un detective privado, los particulares, pymes y demás compañías interesadas, pueden ingresar a la página web de la empresa y contactar a su equipo de atención al cliente a través de llamada telefónica, mensajería directa o correo electrónico.



