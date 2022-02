Xamai España y SAP S/4 Hana Comunicae

lunes, 21 de febrero de 2022, 16:39 h (CET) Xamai lanza en España SAP S/4 Hana, el ERP más completo para empresas y organizaciones Xamai España es un grupo de expertos especialistas en la consultoría e integración del software SAP, tanto a pequeñas y medianas empresas como a grandes industrias. Ellos forman parte del grupo Scanda, un grupo de empresas de México especialistas en tecnología de la información especializados en proponer soluciones a sus clientes para enfrentar los retos de un mundo globalizado y digitalizado. Xamai cuenta ya con más de 20 años de experiencia a sus espaldas en México, donde ya han sido 4 veces mejor Partner SAP y van camino de convertirse en uno de los mejores Partner SAP España.

Entre sus servicios, ofrecen consultoría, para ayudar a cualquier tipo de empresa a crecer y dar continuidad a sus negocios, su equipo de consultores aportará soluciones de valor a cualquier tipo de compañías. Con ellos podrás conseguir certificaciones SAP gracias a sus servicios de capacitación ayudan a las empresas integrando la educación de los sistemas SAP, y además ponen a disposición de todos sus clientes un soporte para solucionar cualquier problema o error y aprovechar todas las mejoras y nuevas funcionalidades de SAP.

Lanzan un nuevo producto en España SAP S/4 Hana

Aunque en Xamai México ofrecen una gama de productos SAP mayor, ya que es donde comenzaron a ofrecer sus servicios, en Xamai España ya ofrecían dos de los productos más fuertes y competitivos de SAP, SAP Business One y SAP Business By Design, ahora amplían su cartera de productos en el España con el otro ERP más competente de SAP, SAP S/4 Hana.

El ERP SAP S/4 Hana es uno de los más completos, ya que permite procesar cantidades de datos muy grandes y a una gran velocidad, lo que permite a las empresas tomar decisiones en tiempo real sin importar la dificultad de los procedimientos o el tamaño de la organización. Además este sistema está orientado a más de 25 industrias y cuenta con diferentes prestaciones que permiten personalizarlo para cada tipo de empresa, y dentro de este ERP encontraran una gran variedad de módulos, para finanzas, gestión de calidad, compras etc.

En el blog de Xamai España, se puede encontrar información útil sobre el uso de sus productos.

