Nanofat, el tratamiento capilar de Clínica Tarrazo que pone fin a la alopecia Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de febrero de 2022, 13:01 h (CET)

La alopecia o caída de cabello excesiva es una enfermedad que se presenta principalmente en hombres, aunque las mujeres también pueden presentar esta sintomatología. Con la llegada del COVID-19, esta afección ha afectado a un mayor número de personas, ya que la caída repentina del pelo es una de las secuelas que han sufrido quienes se han contagiado.

La alopecia, más allá de ser una enfermedad, se relaciona en gran medida con la estética y quienes la sufren, buscan una solución definitiva. Por eso, el injerto capilar de la Clínica Tarrazo se convierte en una de las mejores opciones para tratar y solucionar este diagnóstico.

Cómo tratar la alopecia La alopecia es una enfermedad muy común y España se posiciona, hoy en día, como el segundo país del mundo con las mayores cifras de alopecia. Esta puede darse como resultado mayormente genético o hereditario, aunque también se puede deber al estrés o a un bajo estado de ánimo, así como a determinados hábitos o patologías. Aunque la alopecia es una enfermedad que no se puede prevenir, esta sí se puede tratar una vez se padece a través de métodos quirúrgicos que la solucionan de manera definitiva, uno de los más populares y efectivos es el Nanofat Capilar, disponible en Clínica Tarrazo.

Este tratamiento consiste en la realización de una serie de microinyecciones de células madre mesenquimales de estroma vascular. En primer lugar, el procedimiento inicia con la extracción de una pequeña cantidad de la propia grasa del paciente, de donde se obtiene un concentrado de células beneficiosas para los folículos. Cuando estas son extraídas, se aplican microinyecciones mediante una técnica indolora en aquellas zonas donde se observa una falta de densidad capilar. La acción de las células madre frenará el proceso de agotamiento y mejorará la calidad del cabello del paciente, resultando en un aumento del flujo sanguíneo, un mayor flujo de oxígeno y el intercambio de nutrientes, vitaminas y otros componentes que permitirán recuperar de manera visible la densidad capilar.

Nanofat capilar en la Clínica Tarrazo En sus servicios de injerto capilar, la Clínica Tarrazo no solo garantiza que los procedimientos se hagan con la tecnología más avanzada, sino que además cuenta con un gran equipo de profesionales capacitados y especializados en el injerto capilar y el cuidado del cabello. Estos se preocupan por las particularidades y necesidades de cada paciente a través de tratamientos 100% personalizados enfocados en tener resultados naturales y permanentes.

El injerto Nanofat capilar de Clínica Tarrazo se realiza después de un test genético para cada paciente que identifica las causas de la caída del cabello y permite encontrar el tratamiento especializado y adecuado en cada caso. Este recibirá seguimiento y citas de asesoramiento posteriores al tratamiento sin ningún coste adicional.

Con todos estos puntos, la Clínica Tarrazo se convierte en una de las mejores opciones de injerto capilar en España para aquellos pacientes que están interesados en someterse a este tratamiento estético, ya que cuenta con 30 años de experiencia y se enfoca en que sus resultados y procedimientos siempre sean acordes a las necesidades de cada persona, a través de consultas personalizadas y cercanía con cada uno de sus pacientes.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.