Nace Syndeo la primera franquicia especializada en psicología y logopedia construida desde la visión de la disciplina positiva

lunes, 21 de febrero de 2022, 16:03 h (CET) Se trata de un enfoque basado en las relaciones de respeto mutuo y responsabilidad en el entorno familiar, escolar y profesional. La compañía ha establecido un plan de expansión nacional mediante el que espera abrir 50 centros a medio plazo Syndeo, la primera franquicia especializada en psicología y logopedia basada en la disciplina positiva que trabaja desde el enfoque respetuoso, presenta su plan de crecimiento en nuestro país.

La empresa nace con el firme propósito de adoptar un tipo de tratamiento diferenciador en el campo de la psicología y la logopedia a través de esta corriente basada en las relaciones de respeto mutuo y responsabilidad en el entorno familiar, escolar y profesional.

¿Qué es la disciplina positiva?

Desde sus inicios la disciplina positiva promueve el desarrollo de las habilidades socioemocionales en la infancia, la adolescencia y la madurez, haciendo especial hincapié en el respeto mutuo, la conexión, la cooperación y el aliento, bajo el punto de vista de la comprensión y el acompañamiento, entendiendo el trabajo adulto y personal como palanca de cambio en el respeto y los buenos tratos hacia la infancia, sus procesos y sus necesidades.

Se trata de una filosofía en pleno auge que cuenta con miles de seguidores en el ámbito internacional, que ayuda a las personas a mejorar sus habilidades sociales, reforzando su sentido de pertenencia, bajo los principios de respeto, preocupación por los demás, solución de problemas y cooperación en el plano personal y profesional.

Valores diferenciales de Syndeo

Desde Syndeo han dado un paso más y se han especializado en una intervención sistémica que trabaja sobre el conjunto holístico del paciente, incidiendo sobre el fundamento desde el que prosperan las relaciones a todos los niveles.

La compañía ha desarrollado una metodología propia que le permite abarcar un amplio campo de actuación en el plano de la psicología (estados de ánimo, miedos y fobias, autoestima, relaciones sociales, adicciones, pareja y sexualidad, familia y crianza) y la logopedia (comunicación, lenguaje, audición, respiración, masticación y deglución).

El equipo cuenta con formación específica, basada en un aprendizaje cooperativo que funciona gracias a la conexión de los vínculos y el trabajo colaborativo. Profesionales en constante proceso de formación para garantizar los conocimientos necesarios de cara a la intervención personalizada de cada paciente.

Plan de expansión

Para su desarrollo, Syndeo ha elegido el sistema de franquicias, un modelo que le permitirá afrontar el plan de expansión nacional que tiene previsto, mediante el que espera alcanzar una red 50 centros a medio plazo.

Sin descartar otros núcleos urbanos, en esta primera fase de crecimiento, la empresa tiene puestas sus miras en las principales ciudades españolas, con especial interés en Madrid, Barcelona, Málaga y Bilbao.

Desde la central facilitan a cada centro todo el soporte necesario en cuanto a la gestión del día a día y del equipo, optimizando al máximo los procesos y la operativa. Un apoyo que incluye además formación constante y supervisión clínica, de manera que no es necesario que el franquiciado cuente con formación académica en psicología o logopedia, ya que la matriz cuenta con todas las herramientas para garantizar el correcto funcionamiento de cada centro operativo.

Más información sobre Syndeo

Syndeo tiene su origen en Essential, un gabinete creado por Inma Aldea, psicóloga sanitaria con dilatada experiencia en neuromarketing. En 2016 abre sus puertas el primer centro en la localidad toledana de Mora. El buen funcionamiento y el espíritu emprendedor de su fundadora, da lugar a la puesta en marcha de nuevos centros de la empresa en Toledo, Madrid, Madridejos (Toledo) y Valencia.

En 2021, tras el éxito y el respaldo de la experiencia adquirida, Inma crea Syndeo junto a un equipo de profesionales, con una estrategia empresarial muy definida y un sólido proyecto totalmente preparado para su crecimiento en franquicia.

