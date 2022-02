Adecco oferta 500 empleos para trabajar internamente en la compañía en toda España Comunicae

lunes, 21 de febrero de 2022, 13:43 h (CET) La compañía líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, en su apuesta por atraer y fomentar el talento, y con motivo de la expansión de su negocio en nuestro país, oferta 500 empleos en toda España para trabajar internamente en la empresa Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, en su apuesta por atraer y fomentar el talento y con motivo de la expansión de su negocio en nuestro país, oferta 500 empleos en toda España, en todas las provincias, para trabajar internamente en la compañía. Se trata de una gran oportunidad para todas aquellas personas que quieran formar parte de la organización y quieran desarrollar su carrera en la empresa referente en RRHH en nuestro país.

En palabras de Alberto Gavilán, director de talento de Adecco: “Creemos en el talento y no en las etiquetas, por ello estamos comprometidos con la no discriminación por razón de raza, edad, sexo, estado civil, ideología, opiniones políticas, nacionalidad, religión, orientación sexual o cualquier otra condición personal. En Adecco se apuesta por el talento, y se trabaja para que otros puedan hacerlo, ayudando a las personas a desarrollarse profesionalmente”.

Adecco selecciona el mejor talento para incorporar a su plantilla. Busca incorporar a 500 personas con habilidades comerciales y capacidad de liderazgo de equipos. Estos 500 puestos abiertos están repartidos por todo el territorio nacional y se trata de diferentes perfiles que van desde comerciales, consultores/as de selección o técnicos/as de selección hasta directores/as de delegación.

“Nada es más satisfactorio para una compañía que buscar mucho talento para incorporar. Principalmente buscaremos personas que tengan ganas, actitud y que quieran unirse a este reto. Las competencias son lo que nos diferencia a unos de otros, y eso es lo que buscamos”, asegura Alberto Gavilán.

La compañía de recursos humanos busca incorporar personas apasionadas del trabajo en equipo, con ganas de aprender y desarrollar su potencial dentro de la compañía. Adecco ofrece un paquete retributivo completo: salario fijo más variable e importantes beneficios sociales, así como un horario flexible, la posibilidad de teletrabajar y 28 días de vacaciones. Además, podrán disfrutar del “Club Adecco” con ventajas y descuentos en más de 900 empresas.

Las personas seleccionadas vivirán una experiencia única de formación intensiva durante la primera semana en el bootcamp de Adecco, donde recibirán todos los conocimientos imprescindibles para comenzar en el puesto de trabajo. Además, contarán con un plan de acompañamiento durante el primer año y un plan de formación durante toda la carrera.

Los/as interesados/as pueden inscribirse en las ofertas a través de este enlace: https://www.adecco.es/unete-al-equipo-generacion

