Por qué el alquiler de trasteros es un fenómeno creciente en Madrid Comunicae

lunes, 21 de febrero de 2022, 13:39 h (CET) El encarecimiento de los alquileres, una ascendente movilidad geográfica y la falta de espacio en la vivienda, responsables del auge del self storage en Madrid. 'Invertir en trasteros es una opción rentable que crece día a día', aseguran desde Tuweco La demanda de servicios de autoalmacenaje se ha incrementado en Madrid y otros núcleos urbanos desde el comienzo de la pandemia. La confianza creciente de particulares, autónomos y pequeñas empresas en el self storage ha impulsado la expansión del sector en la Capital y el resto de España, considerado el tercer mercado europeo con mayor número de centros dedicados.

Así lo ha reconocido la Asociación Española de Self Storage (AESS) al difundir los resultados del informe Annual Survey 2021 elaborado por Fedessa. A los 2.746 centro existentes en España se sumarán un centenar de espacios en construcción (53 en proceso de planificación y 90 en estudio). En Europa el número de centros rebasa la cifra de los 5.000, con un total de 11 millones de metros cuadrados y una ocupación actual del 82% frente al 79,5% del pasado ejercicio.

Las cifras son claras: el mercado del self storage se expande a un ritmo vertiginoso en las grandes ciudades, como demuestran el crecimiento de la oferta de centros y el aumento de socios de la AESS. Para Tuweco, operador online especializado en el alquiler de trasteros y guardamuebles, una de las claves de este fenómeno es el encarecimiento de los alquileres.

"Vivir en el centro de una ciudad es sinónimo de habitar en los metros cuadrados imprescindibles para poder mantener el precio del alquiler bajo control", explican desde la compañía madrileña. Esta situación se agravará durante el presente ejercicio, cuando las rentas eleven su precio en un 5% a causa de la disminución del stock de alquileres sufrida en 2021, según la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).

El equipo de Tuweco responsabiliza también al auge de los mini pisos e inmuebles de reducidas dimensiones en los principales distritos madrileños. "La necesidad de mudarse a pisos más pequeños ha hecho que los trasteros sean un bien en alza", señalan.

Y es que la posibilidad de guardar los objetos y bienes sobrantes en un espacio seguro y accesible satisface a un número ascendente de usuarios, que de esta forma pueden almacenar libros y documentos antiguos, o juguetes y otros artículos de puericultura en desuso, etcétera, sin desprenderse de ellos. Así, la necesidad acuciante de espacio está espoleando el alquiler de trasteros en Madrid.

Además, este servicio "es muy demandado tanto por particulares como por pequeñas empresas, cuya necesidad de guardar objetos difiere mucho de la logística de una empresa dedicada a la distribución", puntualizan desde Tuweco.

Por otra parte, el aumento de la movilidad geográfica ha jugado en beneficio del mercado español del self storage. El mercado laboral aún se resiente de los efectos de la crisis del coronavirus, como demuestra el continuo cambio de centro de trabajo y de residencia.

Por estas razones, cada vez más particulares y PYMEs buscan un 'hueco' donde almacenar sus bienes, y operadores como Tuweco satisfacen esta demanda.

Acerca de Tuweco

Tuweco es un operador online de alquiler de trasteros y guardamuebles que asiste en la búsqueda y selección de estos bienes inmuebles en los principales municipios de España, ofreciendo visibilidad digital a su red de asociados, gestión de impagos y asesoramiento personalizado durante el proceso de arrendamiento.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.