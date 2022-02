Los avances en las técnicas de la rinoplastia impulsan su demanda, sostiene Castro Sierra Comunicae

lunes, 21 de febrero de 2022, 12:51 h (CET) La operación de nariz está entre las más desarrolladas en los centros dedicados a esta actividad y gran parte de responsabilidad de esta tendencia ascendente corresponde a la mejora de las herramientas y el descubrimiento de técnicas innovadoras y, sobre todo, seguras, señala Castro Sierra Dentro de los procedimientos de cirugía facial, la rinoplastia tiene una especial incidencia en el sector gracias a unos resultados que van más allá de lo meramente estético y mejora considerablemente los niveles de autoestima y de bienestar general del paciente, puesto que los complejos suelen estar detrás de la búsqueda de esta solución quirúrgica.

La rinoplastia del Dr. Castro Sierra se lleva a cabo con las técnicas más sofisticadas gracias a un equipamiento tecnológico de última generación y a un mayor conocimiento de esta actividad.

Papel funcional

La ventilación nasal es otro de los efectos más importantes que se consiguen tras un procedimiento de rinoplastia, al corregir la posición de las estructuras de esta zona.

Así, no sólo se considera una intervención estética sino que, en muchos casos, responde a una cuestión de salud del paciente.

La revolución de la rinoplastia ultrasónica

Dentro de las distintas variedades que conforman este procedimiento, destaca la rinoplastia ultrasónica, la cual ha sido una auténtica revolución en el sector por las facilidades que ofrece respecto a la alternativa convencional.

Una de ellas es una menor inflamación de la zona tratada en el postoperatorio, algo que se agradece respecto a la rinoplastia de siempre.

Se trata de una variante del método estándar en la cual se utiliza un bisturí piezoeléctrico para moldear la parte ósea de la nariz, el cual emite una frecuencia que sólo corta el hueso, sin tocar los tejidos blandos.

Otra baza es una mayor precisión a la hora de manipular esta zona al no recurrir al clásico escoplo y martillo.

Además, crece la tendencia a no dejar tapones nasales, pero conviene resaltar que cada caso es muy diferente y los grados de percepción y sensaciones varían considerablemente.

Todo esto se traduce en una reincorporación a la vida cotidiana mucho más rápida, cómoda y precisa.

Estética Castro Sierra es un servicio líder en el sector gracias a la excelencia que procura su equipo de trabajo en cada uno de los procesos de los que se ocupa y el empleo de un equipamiento tecnológico de primer nivel.

