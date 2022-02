Servicios de duplicados urgentes de llaves de coche y moto de la mano de EGINER Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de febrero de 2022, 11:22 h (CET)

Una medida que puede sacar de apuros al propietario del vehículo en una situación delicada, como extravío o robo de las llaves de uso habitual, es contar con una copia de las llaves del coche en un lugar seguro como respaldo.

Sin embargo, en caso de haber perdido las únicas llaves existentes y se necesite la recuperación por pérdida total, es crucial saber a dónde se puede acudir para una solución rápida que mantenga los estándares de calidad.

EGINER, una empresa especializada en cerrajería de vehículos con más de 59 años de trayectoria y con sede en la ciudad de Barcelona, es el lugar donde los propietarios de vehículos pueden realizarduplicados urgentes de llaves de su coche o moto o recuperarlas por pérdida total.

Duplicado urgente de llaves de coche o moto Las razones para realizar un duplicado de las llaves de un vehículo son diversas, en algunos casos, puede ser por urgencia y, en otros, por prevención. De cualquier manera, es esencial contar con ese respaldo que puede ahorrar al conductor muchos disgustos en momentos de necesidad.

Al igual que cualquier otro tipo de artículo, las llaves y mandos pueden dañarse con el paso del tiempo, por ejemplo por caídas, golpes o desgaste por uso. Cuando esto ocurre, las llaves y mandos pueden ser reparadas para volver a funcionar correctamente. Entretanto, un duplicado de las llaves es la solución para no detener el uso del vehículo.

La necesidad de tener más de un juego de llaves también aparece cuando varias personas comparten el vehículo en una familia, cuando se trata de vehículos corporativos en el trabajo o cuando se realiza un viaje. Gracias a su larga experiencia, en EGINER es posible obtener un duplicado urgente de las llaves entre apenas 30 minutos y una hora.

Recuperación de las llaves de coche o moto por pérdida total Cuando se adquiere un vehículo, nuevo o de segunda mano, no siempre se obtiene el mismo número de llaves. Por lo general, cuando se hace la compra en un concesionario en España, el propietario recibe dos llaves del vehículo, mientras que cuando se realiza la transacción con un particular, es muy posible que reciba solo una.

A pesar de que lo ideal es contar con más de una llave, se puede dar el caso que, por hurto o extravío, el propietario se quede sin ninguna. Aunque esto pueda parecer un gran problema, en EGINER disponen de soluciones rápidas y económicas, ya que incluyen en sus servicios la recuperación de llaves por pérdida total en un tiempo aproximado de entre tres y seis horas.



