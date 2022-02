Festival Teoría y Praxis para un Teatro Político en el Teatro del Barrio Comunicae

lunes, 21 de febrero de 2022, 10:59 h (CET) Han vuelto a ponerse de moda los juegos de mesa, hacer bizcochos, los pantalones campana. Con este fervor vintage que se maneja, ¿por qué sigue sin parecer sexy la política? Pensar cómo organizar lo común, lo que orbita entre 'nosotras -territorio', recursos económicos y materiales, las relaciones de poder- debería ser un ejercicio apasionante o, al menos, opuesto a lo indiferente. Sin embargo, el pulso del tiempo actual dice que se anda apáticas al respecto 'DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS - SILBATRIZ PONS'

El arte de silbar en una experiencia escénica única

"Declaración de principios es una investigación abierta acerca del silbido como sonido y como práctica artística, y, al mismo tiempo, del cuerpo que silba y que se observa mientras silba. Es también una reflexión acerca del primer impulso para la acción, del origen de un arte que siempre está empezando.

El cuerpo que silba no es muy diferente de un cuerpo que respira, salvo porque el cuerpo que silba modifica su respiración para seguir silbando.

El silbido vive de la respiración, se aloja en el cuerpo y se alimenta del flujo de aire que entra y sale. Las funciones básicas de inspiración y espiración para la oxigenación de la sangre alojan un parásito emotivo y expresivo, un parásito con sed de público que lleva el cuerpo a la escena".

A partir de composiciones de Nina Aranda, Pascal Gaigne, Zbigniew Preisner y melodías populares.

'ME CAGO EN EL AMOR (ROMÁNTICO)'

Fiesta de San Valentín en homenaje a las despechadas

"Anda que no han sufrido las mujeres con el temita este del amor (romántico). Grandes damas de la canción y de la escena, así como rutilantes estrellas del pop han cantado al amante injusto, al maltrato caprichoso y al engaño con sangre, sudor y lágrimas. Con el arraigo (van más de tres mil años) del Patriacardo, y siendo la idea de amor una de sus herramientas de sometimiento femenino más eficaces, reivindicar el despecho como paso fundamental para la emancipación es hacer justicia.

Como decía Scarlett O’Hara: “A dios pongo por testigo que nunca volveré a pasar hambre”. Amigas, vuestro sufrimiento no ha sido en vano".

Abren sesión DJ gratuita para bailar y cantar el despecho.

'LA POLÍTICA + NOCHE ELECTORAL'

Ración doble de Los Torreznos: cómo el lenguaje puede trascender las ideas y el poder evocador de los nombres

"La primera pieza «La Política» es un discurso abierto, vacío, que cada cual lo puede rellenar con infinidad de imágenes habituales. Sin embargo, hay una lógica aplastante que lo atraviesa. Con frecuencia, el lenguaje está por encima de la idea. La segunda pieza «La Noche Electoral» es un trabajo sobre la trascendencia de los nombres. Los nombres que ocupan nuestra memoria. Los nombres que reflejan valores políticos y cuya repetición como mantras produce un cierto trastoque de esos valores. En todo caso, ambos trabajos ejemplifican nuestra manera de encarar el arte político teniendo claro que, lógicamente, toda acción es política y cualquier forma de expresión artística es política, aunque no lo sepa".

Creación e Interpretación: Los Torreznos

'CASTROPONCE 2015'

Reconstrucción de un épico simposio sobre teatro político. Por el creador de Los que hablan

"En el año 2015 se produjo en el municipio vallisoletano de Castroponce un raro y fascinante simposio sobre teatro político donde se expusieron sencillas y clarividentes ideas en torno a la creación y su implicación política. Asistiremos a la reconstrucción de aquel evento que, con clara vocación divulgativa, deleitó a la audiencia".

Creado e Interpretado por Pablo Rosal

'CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ'

Una parodia de talk show que plantea la amistad como salida a la desazón que nos rodea

"Este título oscila entre el talk show, la autoficción, el panfleto político y el análisis social y el viaje del héroe mitológico clásico. Contiene desafíos y emociones universales, solo que, aquí, el héroe es una bollera de Plasencia obsesionada con su madre, que ha cumplido cuarenta (o más) sumida en la precariedad".

Dirección: Andrea Jiménez

Autoría: Olga Iglesias y Nerea Pérez de las Heras

Interpretación: Olga Iglesias y Nerea Pérez de las Heras

'TIRANAS BANDERAS II'

Ya que pones a cuatro patas a una multitud y la sodomizas mientras le haces tragar doblada una historia sin sentido, al menos proporciónale un envoltorio bonito

"Tiranas Banderas II habla desde la admiración absoluta de cómo las banderas consiguen con aparente facilidad todo eso que el teatro no llega a lograr nunca, utilizando los mismos recursos de los que disponemos en las artes escénicas; explica cómo las banderas son la semilla de una ficción que perdura para siempre en el imaginario popular; habla de cómo apelan a un sentimiento que permanecerá para siempre en el corazón de los suyos; y muestra cómo cuando intentan sublimar la complejidad de un país o de una ideología en tres colores mal combinados lo logran".

Autoría: L△ST (aka La Santísima Trinidad)

Dirección: L△ST

En Escena: Gaia Bautista, Joan Martínez, José Velasco

Viernes 18 de febrero, 22:15hs

Sábado 19 de febrero, 13hs

'EL GULAG'

Un show de comedia política, social, revolucionaria y salvaje

"La gente que lleva náuticos… ¡Al Gulag! Los que se describen a sí mismos como «coleccionistas de momentos»… ¡Al Gulag! Ese compañero de trabajo que te dice que no le importa quedarse unas horas más en el curro a pesar de no cobrarlas porque «hay que sacar el trabajo adelante entre todos, aquí somos como una gran familia, algún día la empresa puede ser mía»… ¡Al Gulag!"

Varias monologuistas

'PANFLETO POÉTICO Y POESÍA POLÍTICA'

Ven a agarrar el micro

"Valentín Álvarez y Dani Moreno nos convocan a pronunciar y escuchar una palabra poética que no reniega de su dimensión política. La fiesta de entrada libre arranca a las 12:30 de la mañana y se extenderá hasta que se nos acabe el aire, se agoten las palabras o nuestra licencia obligue a cerrar puertas. Una jam sesión político-poética entregada al panfleto -preparado o espontáneo- de las presentes".

Una creación de Valentín Álvarez y Dani Moreno abierto a todas vosotras

Noticias relacionadas Pamplona acogerá la 10ª Edición del Congreso de Educación Emocional los próximos 26 y 27 de marzo de 2022 Yugo The Bunker, los excepcionales menús degustación del incombustible Julián Mármol El nuevo resort hotelero Diego Emiliano Fittipaldi empezará las obras en la costa levantina para 2024 Las 2 primeras semanas son críticas para el éxito del embarazo DdA Telecomunicaciones y la importancia de las TIC en una empresa