Telecon Business Solutions como agente digitalizador del Kit Digital

lunes, 21 de febrero de 2022, 09:41 h (CET)

Durante la crisis generada por la pandemia, muchas pequeñas y medianas empresas se han visto afectadas por no contar con los recursos tecnológicos necesarios para poder operar en condiciones distintas a las habituales. Es por eso que el Gobierno de España ha lanzado un programa llamado Kit Digital que tiene por fin promover la digitalización.

La iniciativa cuenta con un presupuesto de más de 3.000 millones de euros, provenientes de fondos europeos, que están destinados a ayudas para que los autónomos, las microempresas y las pymes adquieran un grado mayor de madurez digital. Telecon Business Solutions, que es parte del Grupo Telecon, es una empresa que está en adhesión como agente digitalizador y ayuda a las compañías a gestionar la subvención del Kit Digital y ejecutar los proyectos de digitalización.

Requisitos y pasos a seguir para obtener el bono del Kit Digital Los requisitos necesarios para ser beneficiario del Kit Digital, destinado exclusivamente a autónomos, microempresas y pymes, son no tener consideración de empresa en crisis ni tener una orden de recuperación pendiente, estar al día con los impuestos y los pagos a la Seguridad Social y estar inscrito en el registro censal de las administraciones correspondientes. Por último, es necesario disponer de una evaluación digital que se realiza en la plataforma Acelera pyme.

Como agente digitalizador, Telecon Business Solutions realiza una auditoría de cada cliente para determinar las carencias digitales y proponer las mejoras necesarias. El paso siguiente es la confección de un presupuesto detallado que permita acceder a los bonos digitales. Después, la empresa se encarga de gestionar la subvención del Kit Digital, para lo que el cliente solo debe aportar la documentación solicitada.

Finalmente, cuando se aprueba la subvención, se comienza con la ejecución de las acciones contempladas en el presupuesto. Una vez que se analiza la carencia digital de la empresa y de acuerdo al presupuesto que se envía para cubrir dichas necesidades, el estado brinda el 70 % de la ayuda económica para comenzar el proyecto de digitalización y el restante 30 % cuando finalice dicho proyecto.

El importe del bono para empresas, autónomos y microempresas Una vez que se ha confirmado que el beneficiario, que puede pertenecer a cualquier sector o tipo de negocio, cumple con los requisitos, es posible disponer del bono del Kit Digital, cuya cantidad varía según el tamaño del emprendimiento. Los autónomos y las microempresas con 1 o 2 empleados pueden recibir un bono máximo de hasta 2.000 euros. A su vez, las que tienen entre 3 y 9 trabajadores registrados pueden solicitar un bono máximo de hasta 6.000 euros. En cambio, las empresas de entre 10 y 49 empleados pueden recibir un bono máximo de hasta 12.000 euros.

Telecon Business Solutions es una firma dedicada a ejecutar los proyectos de digitalización y a gestionar las ayudas económicas, siempre que el cliente esté de acuerdo con el presupuesto para comenzar el proyecto de digitalización. Dicha empresa participa en soluciones digitales como facturación electrónica, gestión de clientes y proveedores, gestión de procesos, comercio electrónico y sitio web.



