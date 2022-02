Férulas antirronquido en Implant Clinics Emprendedores de Hoy

A nivel mundial, se estima que al menos el 40 % de los hombres y el 20 % de las mujeres roncan, por lo que se llega a considerar algo común. Esto puede deberse a una infinidad de factores que pueden estar relacionados con la anatomía de la boca, con malos hábitos como el consumo de alcohol y el sedentarismo, la obesidad, la congestión nasal, la postura al dormir, entre otras cosas. El hecho es que, emitir el molesto ruido puede interferir el sueño de la persona, pero también el de quien la acompaña.

Por fortuna, gracias a los avances odontológicos, hoy en día existen las férulas antirronquido, una solución que está dando resultados y que llevan a cabo en lugares especializados como Implant Clinics, clínica dental ubicada en Valencia.

Qué son exactamente las férulas antirronquido Las férulas antirronquido son piezas plásticas que se colocan en la boca y que se hacen a la medida de cada paciente. Lo que se busca con estas es colocar la mandíbula en una posición más adelantada, esto a su vez hace que las vías respiratorias estén abiertas y que, por ende, se facilite el paso del aire por la faringe, lo que se traduce en una notable disminución de los ronquidos.

No existe una contraindicación para utilizar las férulas, es decir, cualquier persona que ronque puede hacer uso de ellas. De hecho, aquellos individuos con problemas como la apnea del sueño, las solicitan. Sin embargo, el profesional en odontología será quien determine la necesidad de usarlas.

Un punto muy importante que no se debe pasar por alto, es que hoy en día se están vendiendo férulas antirronquido de tamaño estándar que no hacen ningún tipo de efecto y que solo pueden generar problemas como desgaste del esmalte dental o deformaciones en el paladar, por solo mencionar algunos.

Efectividad de las férulas antirronquido y sus beneficios A muchos pacientes les han resultado efectivas las férulas antirronquido. Sin embargo, para que estas cumplan su trabajo deben estar elaboradas a la medida de cada boca, de lo contrario se considera una total pérdida de tiempo y un gasto de dinero innecesario.

Por su parte, se puede decir que esta especie de dispositivos tienen muchos beneficios, el principal es que mejoran la calidad del sueño de la persona que ronca y de su acompañante, un punto que se considera relevante, pues se ha demostrado que dormir bien mejora el funcionamiento del sistema inmunológico y ayuda a tener un día productivo en todos los ámbitos.

Los interesados en conocer más sobre las férulas antirronquido pueden visitar Implant Clinics, la cual se encuentra en el Paseo de la Alameda. También pueden acceder a la web de la empresa en la que se puede generar una cita online.



