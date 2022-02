El crecimiento de la demanda del Interim Management en España Emprendedores de Hoy

domingo, 20 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Hay una gran cantidad de negocios que han tenido que enfrentarse a un escenario si cabe más imprevisto e inestable desde la llegada de la pandemia. Los dueños de pequeñas, medianas y grandes empresas en el país y en el mundo buscan la manera de adaptarse de forma ágil al cambio continuamente. No obstante, no todos consiguen hacerlo con éxito.

En los casos en que los equipos directivos requieren un refuerzo puntual para dinamizar una transformación, la contratación de un Interim Manageres una solución moderna para atender esta problemática. Su demanda ha incrementado en los últimos años, debido a la necesidad de adaptarse al incesante cambio de forma ágil y Manager in Motion es uno de los lugares donde se pueden encontrar profesionales de confianza para abrazar el cambio y que el equipo salga reforzado para los retos futuros.

Interim Management: ¿qué es y por qué ha aumentado su demanda? La gestión interina consiste en incluir a directivos ejecutivos en una empresa. Su misión es reforzar el equipo interno de forma temporal, dinamizar la ejecución de un proyecto, gestionar una crisis o poner en marcha una estrategia que reimpulse al negocio. Habitualmente, su labor es llevar el liderazgo y generar un cambio positivo en la compañía para favorecer el camino hacia la excelencia.

Las áreas que poseen mayor número de contrataciones de este servicio en España son desarrollo de negocios, financieras, recursos humanos, comerciales y marketing.

La creciente demanda de directivos interinos se debe en parte a todos los beneficios que pueden ofrecer, sobre todo en entornos que requieren reorganizarse. Como prioridad, sus acciones van dirigidas a conseguir el mayor impacto para el negocio a corto plazo, con un retorno de la inversión significativo. Por lo general, la extensa experiencia en áreas muy exigentes supone una gran ventaja para los clientes, puesto que el amplio conocimiento sumado a la experiencia permite un despliegue ágil y alcanzar los resultados en un período de tiempo corto.

Manager in Motion y su servicio de gestión interina Manager in Motion es una de las empresas dedicadas al servicio de Interim Management. Su personal se encuentra capacitado para ejercer funciones de liderazgo para acompañar al equipo en su crecimiento. El objetivo es que el equipo interno acabe incorporando las nuevas habilidades y salga más preparado para los retos y problemas futuros.

La duración del proceso es corta, generalmente, un proyecto tiene una duración media de entre 7 y 8 meses. Sin embargo, el período dependerá de la envergadura de la casuística.

En conclusión, la transformación de cualquier área funcional de una empresa es un reto y para asegurar un despliegue eficiente un impulso externo de la mano de profesionales expertos puede ser clave.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.