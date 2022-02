Order In tiene la clave para aumentar la rotación de mesas en los restaurantes y es gracias al pedido y el pago móvil Emprendedores de Hoy

domingo, 20 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

La nueva plataforma móvil Order In, disponible en versión web o app, ha sido diseñada para digitalizar los restaurantes y simplificar su operativa, lo cual consigue aumentar eficazmente la rotación de las mesas.

La plataforma ofrece una carta digital que se lee mediante un código QR, así como herramientas para posibilitar el aumento del ticket medio y por tanto, el beneficio del restaurante. Además, la app permite mejorar la experiencia de los clientes, ya que reduce sus esperas permitiéndoles pedir el plato que deseen desde su móvil e incluso pagar su comida de forma rápida y sencilla.

Order In hace más eficiente el negocio hostelero Debido a la nueva normalidad que ha llegado con la pandemia del COVID-19, muchos restaurantes se han visto en la obligación de restringir en cierta medida el acceso de los clientes a sus establecimientos, hecho que perjudica la rentabilidad de estos negocios. No obstante, la tecnología actual permite resolver este problema a través de la digitalización.

Order In es una plataforma española disponible online o mediante descarga en Google Play y App Store, creada para optimizar la operativa de un restaurante y aumentar su ticket medio. El sistema da acceso al menú completo de comidas, pudiendo adaptarlas al gusto personal, quitando o añadiendo ingredientes según parezca. Una vez hecho el pedido, los clientes podrán recibir su plato y pagar, todo o la parte que corresponda, de forma sencilla desde la misma aplicación y sin largas esperas, todo de forma online.

La reducción de esperas por parte del comensal al pedir la comida y al pagar, posibilita un aumento en la rotación de las mesas y en el ticket medio. Se ha comprobado que permitir al cliente pedir lo que desee sin esperas en el momento que le apetezca, aumenta considerablemente la demanda de los productos del menú y por tanto, la rentabilidad del negocio hostelero.

Ventajas de utilizar Order In La principal ventaja es favorecer la digitalización de los procesos de pedidos y pagos en un restaurante, lo que al mismo tiempo genera otros beneficios interesantes. Por ejemplo, hace que las restricciones dadas por la pandemia ya no representen un problema para la rentabilidad del negocio, ya que los clientes escogen el plato que deseen fácilmente de manera online desde cualquier dispositivo móvil. Este eficiente sistema hace que todo este proceso se realice de una forma más rápida, automatizada y cómoda, tanto para los comensales como para el negocio.

Además, añadir soluciones digitales al negocio hostelero supone una innovación y diferenciación frente a la competencia, así como la posibilidad de obtener información y analíticas de consumo sobre el cliente que pueden exprimirse para sacar el máximo partido al restaurante.

Por último, cabe mencionar que la empresa Order In ofrece de forma limitada el servicio de carta digital de manera gratuita. En la web oficial de la marca se encuentra el link necesario para los negocios que deseen unirse y empezar a sacar rendimiento de las ventajas de la tecnología.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.