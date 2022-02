El servicio de impresión 3D de Tu Figura 3D Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de febrero de 2022, 14:41 h (CET)

La impresión 3D ha supuesto un importante avance tecnológico, ya que ofrece un sinfín de posibilidades y una versatilidad extraordinaria. Desde una pequeña pieza para un vehículo hasta estructuras mucho más complejas como maquetas arquitectónicas o bustos humanos personalizados pueden ser creados a partir de esta técnica.

Estos son los servicios que ofrece Tu Figura 3D, una empresa especializada en impresiones en tres dimensiones de cualquier tipo de diseño. Sin embargo, su servicio más demandado y el principal de todos ellos, en la actualidad, es la impresión de figuras personalizadas en 3D a partir de fotografías, utilizando la última tecnología para lograr resultados extraordinarios.

Servicio de impresión 3D online Tu Figura 3D ofrece desde su página web la posibilidad de solicitar un servicio de impresión 3D de alta calidad y de última generación, de cualquier objeto o proyecto que sus clientes deseen imprimir. La empresa no solo se caracteriza por ofrecer un servicio de atención al cliente muy cercano, sino que además garantiza la entrega de las impresiones en tiempo récord.

Lo único que las personas tienen que hacer es enviar el archivo con el modelo 3D que quiere imprimir, detallando otras especificaciones como el color, el tipo de material, etc. Posteriormente, la compañía a través de su web le hará llegar a su cliente el presupuesto, totalmente ajustado a sus requerimientos y necesidades.

Una vez finalizada la impresión, la empresa se encarga de la limpieza y del embalaje del producto terminado para que el cliente lo reciba en la comodidad de su hogar. Los envíos se realizan a cualquier parte de la península en un tiempo estimado de 24 a 48 horas una vez que el archivo se haya impreso. Para pedidos superiores a 50 €, el envío es totalmente gratis.

Razones por las que contratar los servicios de Tu Figura 3D La principal ventaja de contar con los servicios de esta empresa es que permite que las personas no tengan que invertir en una impresora y en los gastos que incluye este tipo de equipos, como en materiales, mantenimiento, etc.

Otra de las ventajas es que al contar con una compañía especializada como Tu Figura 3D, el cliente no tiene que preocuparse de nada más que de enviar el archivo que desea imprimir, de todo lo demás se encarga la empresa, incluyendo el embalaje y el envío. La rapidez del servicio es otro beneficio importante, ya que con sus más de 11 impresoras 3D operativas actualmente y la amplia gama de materiales con los que cuenta, puede crear diseños rápidamente y entregarlos en tiempo récord.

En la página web de la empresa, están bien detallados todos sus servicios de impresión 3D. Además, tiene un apartado específico para ponerse en contacto y solicitar asesoramiento personalizado, solicitar presupuesto o realizar cualquier consulta que el cliente desee.



