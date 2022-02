Bloom Biolabs, suplementos top a base de plantas nootrópicas y adaptógenas Emprendedores de Hoy

Los científicos han dedicado sus estudios a la creación de fármacos para aliviar múltiples afecciones. No obstante, uno de los aspectos que tienen en contra muchos medicamentos son los efectos secundarios que producen.

Por esta razón, cada vez más personas se inclinan por el uso de suplementos naturales, que son menos agresivos para el organismo. De este modo, se eliminan o minimizan estos efectos adversos que causan malestar y pueden llegar a ser peligrosos.

Con los nuevos productos Made for Happiness y Made for Sleep, Bloom Biolabs, el nuevo laboratorio, fabrica suplementos a base de plantas y con ingredientes nootrópicos (mejoran la función cerebral sin efectos secundarios) y adaptógenos (mejoran la respuesta del organismo al estrés).

Los primeros productos de Bloom Biolabs En Bloom Biolabs, han inaugurado su proyecto con el lanzamiento de dos nutracéuticos que trabajan en los procesos neuronales sin causar efectos secundarios. Uno de ellos es Made for Happines, cuya finalidad es incrementar la energía y conseguir una mente productiva, a la vez que promueve un buen estado de ánimo y reducen la ansiedad, apoyando el funcionamiento del sistema nervioso central. Uno de sus componentes es la nicotinamida adenina dinucleótido (NADH), una coenzima que acelera las funciones cerebrales y estimula el metabolismo. De este modo, ayuda a tener concentración y da vitalidad. Además, posee ingredientes como Ashwagandha Sensoril® o Triptófano, que contribuyen a la actividad de los neurotransmisores, reduciendo la ansiedad, entre otros beneficios.

Por su parte, Made for Sleep es un suplemento a base de plantas, diseñado para ayudar a conciliar mejor el sueño. Su fórmula incluye magnesio y GABA, que contribuyen a relajar el sistema nervioso, así como la melatonina, una hormona encargada de inducir el sueño, responsable de lograr el aumento en su calidad y duración. La valeriana también forma parte de este producto, aportando una mayor relajación y estado de sedación.

Los principios de Bloom Biolabs Este laboratorio fue creado por Marta Ibáñez Nobell y el farmacéutico Miguel Guerrero Masiá, quienes para cumplir sus objetivos mezclan conocimientos científicos de botánica con la Ayurveda y otras medicinas asiáticas milenarias. En la elaboración de sus productos, emplean únicamente ingredientes naturales seleccionados bajo estrictos estándares de calidad. Tienen como finalidad contribuir a una mejor salud y bienestar general, basándose en los principios de la medicina integrativa.

Otra de las características a destacar de esta nueva compañía es su compromiso con el cuidado del medioambiente. En su intento por ser sostenibles, emplean envases hechos con materiales reciclables y, en parte, reciclados. Además, sus dosis son de dos meses, de manera que consiguen reducir la huella de carbono del transporte y ahorrar en packaging.

Bloom Biolabs busca llevar a los consumidores suplementos a base de plantas, con efectos probados y fáciles de asimilar por el organismo, sin perjudicar a las personas ni al medioambiente.



