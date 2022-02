Baor Products se centra en la cosecha de zumo de limón en España Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de febrero de 2022, 14:02 h (CET)

España es uno de los países de Europa con mayor índice en exportación de limón. Sin embargo, se estima que la cosecha para la campaña 2021-2022 se verá disminuida en un 23 % con respecto a años anteriores.

Esto se debe a motivos climáticos como los episodios de frío, lluvia y viento, que tuvieron un impacto negativo en la floración y cuaje en algunas zonas.

Estos bajos índices afectan a empresas que requieren de esta fruta para la elaboración de sus productos. Ejemplo de ello es Baor Products, una compañía fabricante de zumo de limón y concentrado de limón, que se prepara para enfrentar esta difícil campaña.

España, líder en producción de limones para zumos en Europa El limón es una de las frutas más exportadas de España, conquistando el mercado por ser un producto natural caracterizado por su alto contenido de vitamina C. El coronavirus ha hecho que se incremente el uso de este zumo mundialmente. La producción del limón español forma parte de un modelo exigente que asegura su calidad. Esto le ha servido para diferenciarse de los competidores de terceros países y seducir el paladar de un gran número de consumidores.

En la actualidad, este mercado se ha visto golpeado por las condiciones meteorológicas adversas de 2021, disminuyendo su producción de manera considerable. Esto ha generado un aumento en la demanda del fruto y sus productos derivados, por lo cual se estima un alza en sus precios en los próximos meses.

Sin embargo, aún bajo estas condiciones desfavorables, España cuenta con alrededor doce millones de árboles productores de limón. De modo que, a pesar de la disminución estimada para la próxima campaña, se mantiene acaparando un 60 % de la producción de toda Europa, lo que lo convierte en el líder exportador de limón fresco y zumo de limón.

El esfuerzo de Baor Products por mantener su producción Con más de 70 años trabajando en el sector agroalimentario, Baor Products se dedica a la fabricación, distribución y exportación de zumos, bebidas y productos terminados, teniendo como misión suministrar a la industria productos de calidad, por lo cual han invertido en las mejores certificaciones.

Entre sus productos, se encuentran el zumo de limón, celdilla de limón y los concentrados de limón, elaborados a partir de las cosechas de limón provenientes de España, cuya disminución de producción representa grandes retos. No obstante, Baor Products se mantiene en pie buscando en lo posible garantizar a sus clientes el suministro de estos productos.

La escasez de materia prima no detiene los esfuerzos de Baor Products por llevar su mercancía a la mesa de los consumidores. Además, tienen como propósito ampliar su negocio hacia la elaboración de productos ecológicos y sostenibles, contribuyendo así al cuidado medioambiental.



