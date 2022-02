Centro de Negocios Venezuela, la oficina de representación para cualquier negocio Comunicae

viernes, 18 de febrero de 2022, 17:35 h (CET) Su inmejorable ubicación, su facilidad de acceso, su agradable y cuidada decoración e impecable servicio, le convierten en el centro de negocios más representativo de la ciudad Centro de Negocios Venezuela se consolida como un gran veterano en su sector gracias a sus más de 20 años de experiencia como oficina de representación en Bilbao, más concretamente en la Plaza Venezuela. Su ubicación es inmejorable, ya que se encuentra alojado en un edificio emblemático de la ciudad con unas impresionantes vistas al ayuntamiento y a la ría.

Conscientes de la importancia estratégica de una buena localización, el centro de negocios se encuentra en pleno centro de la ciudad, lo que facilita tanto el traslado en transporte público (metro, tren, tranvía) como en privado. Además, su ubicación permite el fácil acceso a las entradas y salidas de Bilbao por carretera, estando ubicado a 10 minutos del aeropuerto.

La empresa dispone de tres servicios principales: alquiler de despachos y oficinas, salas de reuniones y domiciliación de sociedades. El Centro de Negocios Venezuela pone a disposición de sus clientes espacios de trabajo de forma inmediata sin la necesidad de realizar ninguna inversión inicial. Su agradable y cuidada decoración reflejan una imagen moderna y profesional, que lo convierte en una opción inmejorable como oficina de representación.

En palabras de Beatriz Acha Satrústegui, gerente del Centro de Negocios Venezuela: “Para nosotros es muy importante que nuestros clientes sientan nuestros despachos y oficinas como propios para que puedan llevar a cabo su actividad de una manera confortable y productiva”.

El Centro de Negocios Venezuela ofrece la posibilidad de alquilar una oficina o despacho físico o virtual completamente equipado y renovado y con un equipo humano profesional y altamente cualificado que se encarga de facilitar la estancia para que el cliente pueda centrarse únicamente en su negocio. Asimismo, este se ahorra todas las gestiones, gastos financieros y trámites burocráticos de instalarse en una oficina propia.

Asimismo, brinda la opción de alquilar salas de reuniones de distintos tamaños y decorados, para que pueda llevarse a cabo cualquier actividad: presentación empresarial, cursos de formación, selección de personal, etc. El equipo humano ofrece un servicio integral de coordinación (fechas, grupos, preparación de documentos).

El último de sus servicios dirigido a empresas, autónomos, etc. que no necesiten una oficina o despacho permanente, es la domiciliación de sociedades. El cliente dispondrá de diversos servicios: domiciliación fiscal y/o social, utilización de correo como domicilio social y/o fiscal, recepción de correo y paquetería, oficinas, despachos, salas de reuniones y la recepción de llamadas.

Información de la empresa

Centro de Negocios Venezuela, situado en Bilbao, Bizkaia (Plaza Venezuela, 1) y con más de 20 años de experiencia, centra su actividad en el alquiler de oficinas y despachos en Bilbao. Sus instalaciones destacan por su agradable y cuidada decoración que lo convierten en una inmejorable opción como oficina de representación. Se trata de una ubicación perfecta para empresas que necesitan un contacto cercano con sus clientes debido a las espectaculares vistas a la ría y al ayuntamiento de Bilbao y a estar alojado en un edificio emblemático de la ciudad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.