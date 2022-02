Margarita Ramos Topham, abogada fundadora de Cancelamos tu deuda en Canarias Emprendedores de Hoy

La cancelación de deudas se ha popularizado en España como una oportunidad que tienen las personas para comenzar desde cero de forma legal y transparente, lo que ha hecho que se incremente el número de despachos jurídicos especializados en este proceso en diferentes territorios.

Ejemplo de lo anterior es Margarita Ramos Topham, abogada fundadora de Cancelamos Tu Deuda en Canarias, un espacio dedicado a brindar servicios jurídicos a empresas, autónomos y particulares que se encuentran en situación de sobreendeudamiento y no cuentan con los recursos necesarios para cubrir sus deudas ni tampoco sus necesidades básicas.

Abogada especialista en Derecho Jurídico-Comunitario Con casi dos décadas de experiencia en el sector jurídico, la Abogada Margarita Ramos Topham, especialista en el ámbito jurídico-comunitario, se ha enfocado en ofrecer a la población soluciones legales a diferentes problemas en materia civil y mercantil.

Empezó ejerciendo su profesión en el año 2003, desempeñándose en el departamento legal de compañías destacadas. Asimismo, es la fundadora del Despacho Profesional Iustitia Abogados, Lawyers, Rechtsanwälte, con una reconocida trayectoria en el asesoramiento a múltiples clientes nacionales y extranjeros.

Desde el año 2014 es mediadora especialista en el pago de deudas, aspecto que le sirvió de motivación para fundar Cancelamos Tu Deuda en Canarias. Un espacio enfocado en el acompañamiento de empresas, autónomos y particulares para el pago de sus deudas y reactivación económica.

La vocación de servicio, profesionalidad y esmero han caracterizado el ejercicio profesional de Margarita Ramos Topham, aspectos que le han acompañado en su propósito de ofrecer un servicio integral en el que no existan fronteras o dificultades de desplazamiento, para lo cual ha hecho uso de un gran cantidad de recursos tecnológicos.

Apoyo legal verdadero a personas en situación crítica Tras haber experimentado el fracaso empresarial en carne propia y evidenciar cómo la pandemia por COVID-19 ha generado una crisis económica que ha afectado notablemente a empresas, autónomos y familias incrementando el sobreendeudamiento, la Abogada Margarita Ramos, se ha enfocado en proporcionar a esta población un verdadero apoyo legal.

Con la fundación de Cancelamos Tu Deuda en Canarias, acompañada por un equipo de profesionales expertos en la materia, la profesional del derecho lleva a cabo un análisis de cada situación y desarrolla acciones legales ajustadas a las necesidades de cada empresa o particular.

Asimismo, cuenta con un mecanismo de trabajo innovador denominado el Método Futurum, a través del cual asesora legalmente a quienes desean superar su situación de endeudamiento y reactivar su economía de forma progresiva, ayudando mediante el desarrollo de estrategias jurídicas. El método de trabajo que utiliza, además, cuenta con un pilar fundamental: acompañamiento personalizado. Las personas llegan a Margarita Ramos con una carga emocional muy elevada por toda la situación que están viviendo, así que el equipo con el que se trabaja lo hace con una especial sensibilidad y trato hacia los clientes. La transparencia y comunicación constante y fluida es vital en este servicio.

Lo anterior ha permitido a la especialista jurídica Margarita Ramos y al equipo que la acompaña, consolidarse en el sector como una alternativa legal efectiva y confiable para quienes necesitan salir de una situación de endeudamiento de forma correcta y con la motivación y mentalidad necesaria para continuar su vida con mayor estabilidad económica.



