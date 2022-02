Clínicas rentables de la mano de Clinical Trainers Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de febrero de 2022, 13:57 h (CET)

Los profesionales que controlan la gestión y rentabilidad de las clínicas son necesarios en el sector sanitario.

Para cumplir esta meta, Clinical Trainers cuenta con profesionales especializados en mejorar el rendimiento de Clínicas Dentales, Estéticas y Policlínicas.

La correcta gestión de un centro sanitario garantiza un futuro sólido para la clínica Es imprescindible conocer los factores clave en la gestión de un centro, ya que solo así se podrá aplicar un plan de acción enfocado en las áreas más estratégicas de la unidad de negocio con el objetivo final de potenciar la clínica y mejorar los resultados.

El primer paso es realizar un estudio de situación a través del cual detectar los aspectos en los que flaquea la clínica, así como aquellos que se pueden potenciar.

Los consultores de Clinical Trainers, a través de una auditoría interna de dos a tres días, obtendrán una visión clara del negocio, analizan a nivel económico, financiero, de recursos humanos y rentabilidad, con el objetivo de analizar la situación. Aquí se suma el diagnóstico del personal para establecer posibles áreas de mejora y definir un plan estratégico que combine los objetivos clave y las acciones a ejecutar realizando una formación adaptada a las necesidades detectadas.

Con los resultados obtenidos, se traza una hoja de ruta con la implementación de estrategias que permitan alcanzar los objetivos. Para poner en marcha el plan, se toma en cuenta el nivel de formación del equipo de trabajo. La idea es que la clínica ofrezca un servicio de calidad a los pacientes, mediante la formación del personal, para que conozcan los protocolos a seguir en cada área.

Los profesionales de la clínica reciben una tutoría continua y supervisada cada día. Conforme la atención al cliente mejore, los evaluadores dejarán que el equipo fluya por su cuenta. Entre las acciones aplicadas en este punto, están el plan estratégico anual, las herramientas de marketing y los cuadros de reuniones para establecer procesos. Además, facilitan las herramientas necesarias para tener un control exhaustivo de la clínica (Dental, Estética o Policlínica) que permitirá alcanzar diversos objetivos, como conocer la rentabilidad global, analizar qué tratamientos son más rentables, conocer la productividad del equipo, el coste de hora por gabinete, el ticket medio por unidad asistencial y tratamientos estratégicos.

Por último, se encuentra el monitoreo constante al proceso hasta que el cliente decida que puede llevarlo a cabo por sí solo. En caso de existir dudas o posibles errores, el equipo de Clinical Trainers toma las medidas necesarias para retomar el rumbo.

¿Por qué escoger los servicios de Clinical Trainers para gestionar una clínica? Entre los motivos para escoger el servicio de los consultores de Clinical Trainers, está el incremento en los porcentajes de facturación. Asimismo, los consultores clínicos fortalecen el sentido de pertenencia, la motivación y el compromiso. Por otra parte, los costes se reducen y la rentabilidad se incrementa, en función de alcanzar la excelencia operacional en cada proyecto.

La satisfacción y tranquilidad de los clientes demuestran que las soluciones de gestión presentadas son eficaces e innovadoras. Cada una de ellas se adapta según las necesidades del negocio y la visión para cada caso es completamente focalizada. Su metodología ‘client for life’ se enfoca en facilitar la relación entre el personal de la clínica y el paciente.

Clinical Trainers conoce el sector desde dentro, ya que disponen de una Policlínica con 16 especialidades clínicas y con una Escuela de Negocios Clínica, en el centro de Madrid para médicos estéticos, odontólogos, higienistas, auxiliares dentales, terapeutas estéticos, nutricionistas, etc. Clinical Trainers Business School está homologada a través de Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (ANCED), Asociación Española de Escuelas de Negocios (AEEN), a nivel internacional ATHEA Y EUPRE, la Comisión de Formación Continuada de la Comunidad de Madrid y colaboran con entidades como la Universidad Alfonso X el Sabio.

Los clientes pueden solicitar una hora gratuita, de forma online, para recibir información sobre cómo mejorar la rentabilidad de su clínica.



