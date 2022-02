Repuestos TIC resuelve averías en móviles Oppo Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de febrero de 2022, 13:53 h (CET)

Oppo superó a Xiaomi en China y se convirtió en la marca número uno de teléfonos móviles en el país más poblado del mundo. A nivel mundial, la empresa, propiedad del conglomerado BBK Electronics, ya es la quinta proveedora.

En España, ha sido una de las últimas en llegar, pero ya muchas personas tienen alguno de sus dispositivos, que destacan por su diseño y sus precios asequibles.

Los móviles Oppo, como todos en general, no están exentos de sufrir algún tipo de desperfecto, ya sea por el uso cotidiano a algún accidente puntual. En estos casos, lo más conveniente es acudir a los servicios de Repuestos TIC, empresa que cuenta con un equipo de profesionales que resuelven la mayoría de las averías en tan solo una hora.

Cuáles son los desperfectos más comunes de los móviles Oppo Oppo se caracteriza por integrar sus móviles con baterías de carga rápida y pantallas de buena resolución. En comparación con otras marcas que fabrican teléfonos similares, los móviles Oppo tienen una mayor capacidad de almacenamiento y memoria RAM. Todos los dispositivos de la fábrica china cuentan con una gran cantidad de opciones de personalización y utilizan el sistema operativo ColorOs, una versión de Android que es muy estable.

Como sucede con otras marcas, las averías más comunes de los dispositivos de Oppo se dan en la pantalla o en la batería. Las pantallas suelen sufrir desperfectos después de algún golpe, cuando han estado en contacto con agua o simplemente por el desgaste natural que implica el paso del tiempo. Lo mismo sucede con las baterías, que tienen una vida útil predeterminada. Es habitual que, después de algunos años, las cargas duren menos, hasta que se hace sumamente incómodo tener un móvil que necesita estar enchufado casi todo el tiempo.

Reparaciones y repuestos para los teléfonos Oppo en Repuestos TIC Repuestos TIC cuenta con uno de los mayores stocks de repuestos para smartphones de toda España y todas las piezas que se colocan en móviles Oppo tienen una garantía de tres meses.

Si bien los repuestos más solicitados son la pantalla y la batería, Repuestos TIC también cuenta con conectores de carga, tapas traseras, altavoces, buzzers, antenas de wifi y sensores de proximidad, entre otras. Dentro del catálogo de la empresa, hay repuestos para 27 modelos distintos de móviles Oppo.

Realizar una reparación en Repuestos TIC es sumamente sencillo. Los residentes en Madrid pueden presentarse en la tienda sin cita previa, dejar el móvil y volver en una hora, tiempo suficiente para que el equipo de técnicos resuelva el problema. Los habitantes del resto de la península están cubiertos con un servicio de recogida, reparación y envío que tiene un plazo que no suele superar las 48 horas.



