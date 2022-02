‘Somos una agencia 360º dentro del influencer marketing’, las declaraciones de María Majón, CEO de Let’s Be Influenced Emprendedores de Hoy

En Let’s Be Influenced os encargáis de cuidar y asesorar a vuestros clientes, ¿cómo conseguís adaptaros a las necesidades específicas de cada uno de ellos? En Let’s Be Influenced, tenemos una prioridad y es la de que todo el mundo se sienta feliz y a gusto ya sean clientes o proveedores. Saber que ellos están contentos, es lo que nos mueve.

Para poder adaptarnos a sus necesidades consideramos que es fundamental saber escuchar, nos reunimos con ellos e intentamos entender exactamente lo que necesitan. Una vez reunidos, analizamos sus puntos fuertes y oportunidades y creamos una estrategia ganadora usando la creatividad y nuestro expertise en el sector digital y del influencer marketing.

¿Por qué los clientes deberían apostar por Let’s Be Influenced para darse a conocer? Si un cliente quiere trabajar de la mano de un equipo donde sienta que su marca le importa de verdad a su agencia, esa es Let’s Be. Nos involucramos como si fuese nuestro propio proyecto.

Si pudiésemos decir varios puntos fuertes para elegirnos serían: amplio conocimiento y experiencia en el sector del influencer marketing; tenemos más de 75 talentos en exclusiva y trabajamos directamente con más de 140 externos; trabajamos estrategias para todas las redes sociales (Instagram, Tiktok, Twitch, Youtube, Twitter, Facebook); analizamos tendencias y testeamos antes de ofrecérselas a nuestros clientes; contamos con influencers de varios targets de edad (Family, Millenial, Generación Z) y diferentes territorios (moda, deporte, foodie, belleza, make up, entretenimiento); producimos contenidos propios para nuestros clientes; hacemos planes integrales de comunicación y publicidad; diferenciarse o morir.

¿Qué virtudes os ayudan a destacar en el sector? Una de nuestras virtudes es la constante adaptación al cambio con lo que ello conlleva; estar actualizados continuamente teniendo siempre en mente las tendencias digitales del momento. Por ejemplo, previsiones de nuevas redes sociales, cambios en algoritmos y funcionalidad de las redes sociales, el estudio de nuevos formatos, ¡no nos importa adaptarnos a lo que venga, sencillamente nos lanzamos! Por ejemplo, ahora estamos evaluando una nueva red social que está triunfando en Corea del Sur. Pensamos que será una de las apuestas ganadoras en nuestro país para el sector de la moda en influencer marketing. ¡Los NFT y el metaverso ya están aquí!

Otra de nuestras virtudes, es la diversidad de los talentos con los que contamos en exclusiva. Al conocer exactamente a nuestros talentos, sabemos perfectamente quien es ideal para cada campaña. Es algo que nos da valor, ya que una herramienta o agencia de medios no tiene esa información tan cualitativa que marca la diferencia claramente para la selección de un perfil que encaje al 100% con los valores del anunciante.

Otra de las virtudes, eses la relación cercana con todas las plataformas que tenemos, lo que implica poseer noticias e información anticipada sobre cada red social y plataforma, pudiendo así dar un mejor servicio a nuestros influencers y clientes.

Para terminar, diría que somos una agencia 360º dentro del influencer marketing, en la que un cliente puede conseguir todo lo necesario: trabajamos la estrategia, la creatividad, la producción, ejecución, comunicación y perfomance marketing para cada uno de nuestros clientes.

El papel del representante en una agencia de comunicación es vital, ¿qué funciones desempeñas en Let’s Be Influenced? ¿Qué cualidades debe tener un profesional especializado en comunicación? Como CEO de Let’s Be Influenced, podría decirse que las funciones van más allá de las de un representante. Algunas de las tareas principales de un CEO son: desarrollo de negocio, comunicación corporativa, relaciones con clientes, operatividad y rendimiento de la empresa, gerencia de la agencia, estrategias corporativas, supervisión de equipos (comercial, prensa, talento, RRHH, creatividad, administración, legal…), gestión de proyectos e inversiones.

En cuanto a cualidades que debe tener un profesional especializado en comunicación para trabajar dentro del sector del influencer marketing: visión estratégica, analítica y creativa, pasión por la comunicación y el mundo digital, habilidades comunicativas, habilidades comerciales, poder de negociación, early adopter de nuevas tendencias, organización y correcta gestión emocional.

El marketing de influencers cada vez es más importante para influir en las decisiones de compra, ¿cómo funcionan las campañas de influencer marketing? Los datos avalan año tras año que el marketing de influencers está cogiendo cada vez más fuerza ¿Por qué? Estos perfiles aportan credibilidad a la marca. Además, los budgets son menores que en otros medios, pudiendo abarcar a la misma audiencia lo que implica un ROI más elevado. Por otro lado, suponen un medio disponible para nuevas marcas digitales, que bajo una buena estrategia de contenido y media planning correcto demuestran su efectividad.

¿En qué dirección va Let’s Be Influenced? Let’s Be Influenced trabaja día a día para seguir creciendo como ha venido haciendo en sus últimos 3 años; ampliando servicios que nuestros clientes nos demandan y manteniendo y reforzando la agencia como un referente en el sector del influencer marketing tanto nacional como internacional.



