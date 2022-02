Los teléfonos de Adeslas Emprendedores de Hoy

Hoy en día, contar con un seguro de salud debe ser una prioridad para cualquier persona, ya que permite acceder a la atención médica necesaria en el momento que se necesite, sin largas esperas ni exorbitantes gastos. Además, ahora es aún más necesario dado que el sistema de salud pública se encuentra colapsado debido a la pandemia por coronavirus.

En el mercado de los seguros de salud, la firma Adeslas es una de las más importantes y, aunque hay diferentes formas de contactar y contratar los seguros de esta empresa, la manera más rápida y directa es a través de su teléfono de atención.

Los teléfonos de contacto de Adeslas Para cualquier persona que desee ponerse en contacto con esta aseguradora para solicitar información acerca de sus seguros, sus diferentes coberturas, costes mensuales, etc. se dispone de los teléfonos de Adeslas, disponibles para atención al cliente.

Además, hay otros teléfonos que están destinados a atender a diferentes tipos de gestiones. Para lo relacionado con los seguros de salud, hay un número disponible así como para atender urgencias y otro para consultas, autorizaciones y reembolsos. Por otro lado, para los problemas que requieren asistencia en carretera, siniestros o gestión de pólizas disponen de otro número. Para los seguros de hogar de Adeslas, existe un número de asistencia único, así como también uno para cada uno de sus otras pólizas como las dentales, de decesos, negocios, etc.

Otras formas de contacto Por medio de todos estos teléfonos las personas no solamente pueden informarse acerca del servicio o la gestión específica que desean realizar, sino que además pueden también solicitar un presupuesto sin compromiso a través del teléfono de Adeslas Contratación. Su horario de atención es de lunes a domingo desde las 09:00 hasta las 21:00 horas, excepto los teléfonos de urgencias o asistencia en carretera, los cuales están disponibles las 24 horas. Además de estos, la aseguradora dispone de otras opciones de canales de contacto como el formulario dispuesto en su página web, que permite contactar con la compañía de forma online. Allí se puede escribir la consulta que el cliente desee realizar y el personal de la empresa se encargará de responder a su dirección de correo electrónico en el menor tiempo posible. Esta opción es ideal para quienes prefieren hacer gestiones en línea menos urgentes.

Contar con un seguro es no tener que preocuparse por incidentes en el futuro, es protegerse ante sucesos que puedan comprometer la salud, el bienestar o la economía individual o familiar. Por eso, contactar con la compañía para conocer todos sus productos es una buena manera de informarse para contratar la póliza ideal.



