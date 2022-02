Subida del impuesto de matriculación: ¿cuáles han sido sus consecuencias en los precios? Comunicae

viernes, 18 de febrero de 2022, 14:15 h (CET) Con la subida del impuesto, los precios han aumentado en una media del 5% en el 40% de los modelos en el mercado español según un análisis de Carwow.es. El nuevo método para determinar las emisiones de CO2 de los automóviles (WLTP), mucho más estricto que el anterior, ha resultado en un incremento del Impuesto de Matriculación, pues muchos vehículos pasan al siguiente tramo tributario. Tras su primer mes vigente, Carwow.es, el comparador de ofertas de coches nuevos, ha analizado cuáles han sido las principales consecuencias del mismo.

Subida de precio para el 40% de los modelos de coche a la venta en España

El incremento del impuesto de matriculación ha tenido como principal consecuencia la subida de precios. Concretamente, estos han subido en una media del 5% en aproximadamente el 40% de los modelos de coche que se venden actualmente en España.

Entre las marcas que más han sufrido el incremento de precios se encuentran Lexus (con una subida generalizada de sus precios del 3,90%), Mini (3,75%), Nissan (3,38%), Mazda (3,27%) y Volkswagen (3,24%). Por su parte, las que menos han percibido este cambio son Smart (0%), Tesla (0%), Jeep (1,35%), Toyota (2,08%) o Hyundai (2,19%).

Por su parte, hay marcas en las que está repercutiendo más carga fiscal que en otras, algo que afectará también a los usuarios. Teniendo esto en cuenta, las que más pagan actualmente por este tributo son: Ford (cuyo crecimiento en el precio medio de sus modelos ha sido del 8,41% con respecto al año anterior), Mercedes-Benz (6,77%), Lexus (6,57%), Citroën (5,99%) y Renault (5,92%). Por el contrario, las que soportan la menor media del mismo impuesto son smart (0%), Tesla (0%) -en estos casos únicamente venden coches electricos-, Dacia (2,64%), Peugeot (2,77%) y Jeep (3,05%).

Los SUV y Toyota: ¿sube el precio de los coches favoritos?

De acuerdo a datos de la plataforma, el Hyundai Tucson, Toyota RAV4 o Toyota C-HR son algunos de los coches que más demandaron los españoles en 2021. Pero ¿ha subido el precio en todos ellos como consecuencia del incremento del impuesto de matriculación? Desde Carwow.es han recopilado aquellos vehículos cuyo precio no se ha visto afectado y se mantiene en 2022. ​

Los SUV (también conocidos como todocaminos) son unas de las opciones favoritas de los usuarios, pero también una de las más susceptibles de subir su precio. Algunos de los modelos que no se han visto afectados y que por tanto, su precio se mantiene en 2022, son el Kia Sportage, el Hyundai Tucson, Peugeot 2008 o el Renault Arkana. Entre los modelos de la marca Toyota, algunos de los que no han visto afectados sus precios son el Toyota C-HR, el Toyota Corolla o el Toyota Yaris.

“Es una realidad que el nuevo método para determinar las emisiones de CO2 de los automóviles (WLTP) ha tenido un efecto directo en el precio del impuesto de matriculación, y, en consecuencia, también en el precio de los vehículos. Esta circunstancia incrementa la tendencia hacia la compra de coches electrificados, los cuales sufren en menor medida las consecuencias. En carwow.es contamos con la certificación de más de 1.000 concesionarios oficiales de toda España y una oferta de modelos de coches eléctricos e híbridos enchufables de más de 60 modelos, que permiten a los usuarios optar por opciones menos contaminantes y ahorrar así en los costes compra” señala Borja Badiola, director general de Carwow en España.

