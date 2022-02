¿Por qué contratar una empresa de limpieza? Por CLEAN MAGAZINE Comunicae

viernes, 18 de febrero de 2022, 14:24 h (CET) Las empresas de limpieza son cada vez más numerosas en el mercado, para aquellos que todavía se preguntan qué sentido tiene contratar una empresa de limpieza, aquí hay algunas razones Las empresas de limpieza tienen mucho que ofrecer

Las empresas de limpieza están capacitadas para hacerle frente a todas las situaciones, son capaces de manejar y controlar todas las superficies, ya sea suelos de moqueta, azulejos o suelos de mármol.

El interés es evidente para las empresas y particulares que acuden a estos servicios, ya que tienen la certeza de que la limpieza de sus instalaciones, se realizarán respetando las distintas superficies, ya sea una casa, un chalet o una oficina.

La limpieza de una gran superficie puede ser motivo de preocupación por varios motivos:

La limpieza consiste principalmente en barrer, quitar el polvo, limpiar el suelo, limpiar las alfombras, lavar los cristales, mantener limpios los aseos, etc.

Por motivos de salud , algunas personas no pueden ocuparse de estas tareas domésticas.

, algunas personas no pueden ocuparse de estas tareas domésticas. Algunas personas no tienen tiempo para hacerlo debido al trabajo. ¿Cuáles son los secretos para contratar un servicio de limpieza?

Tanto si se desea contratar un servicio de limpieza para que ayudar con una tarea puntual, una limpieza anual de primavera, etc., hay algunos criterios que se deben tener en cuenta antes de tomar una decisión:

Obtener referencias de familiares y amigos

Es necesario comenzar por preguntar a amigos y familiares: las referencias dan una idea de cómo es una empresa de limpieza. Algunas empresas pueden parecer increíbles, creíbles y con experiencia, pero una recomendación de un amigo o familiar puede pintar una imagen diferente y más peso.

Comentarios y reseñas online

Las personas que han quedado satisfechas con un producto o servicio normalmente no suelen escribir muchas reseñas como las personas que han quedado inconformes y que se siente obligada a descubrir sus terribles experiencias.

Hay que tener en cuenta que en ocasiones estas críticas son personas que aprovechan la oportunidad para desahogarse, exagerar una historia o intentar dañar la reputación de una misma empresa.

Si una empresa tiene TODAS las reseñas negativas, es definitivamente una bandera roja, pero si tiene la mayoría de las reseñas positivas y unas pocas negativas, sería más bien un promedio.

Otra cosa de la que hay que desconfiar es de una empresa de limpieza que tenga una puntuación perfecta. En el mundo del Internet, actualmente hay empresas que pagan para que escriban reseñas positivas, así que por supuesto van a ser 100% perfectas.

De todos modos, una buena regla general es evitar una empresa con todas las puntuaciones perfectas, evitar la empresa con todas las puntuaciones negativas y encontrar aquellas con puntuaciones realmente altas y constantes.

Para conocer la reputación online de una empresa de limpieza, es necesario realizar una búsqueda en Internet, poniendo el nombre de la empresa en el buscador y la ubicación si es necesario. Si hay testimonios de clientes, positivos o negativos, deben ser visibles en las primeras páginas de los resultados.

Proximidad geográfica

Cuanto más cerca se encuentre la empresa de limpieza de su oficina, almacén, vivienda o local, menor será el coste del desplazamiento.

Sin embargo, si estos costes corren a cargo de la empresa de limpieza, se reflejarán en el presupuesto. Por lo tanto, para evitar que la factura aumente, es esencial elegir una empresa que no esté demasiado lejos de la propiedad.

Técnicas, equipos y recursos humanos

¿Cuántas personas formarán parte del equipo que limpiarán las instalaciones? ¿Qué tipo de equipo se utilizará? ¿La empresa de limpieza utiliza productos de limpieza ecológicos o técnicas específicas?

Para evitar sorpresas desagradables, es necesario asegurarse de que la empresa con la que se está considerando trabajar cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo el servicio de limpieza.

Los servicios de limpieza se ajustan a cada necesidad

No todas las empresas de limpieza son iguales, ni en calidad ni en variedad de servicios. Por ello, es importante realizar un balance de las necesidades de la propiedad y elegir la empresa especializada en el tipo de limpieza que se necesita.

Algunos profesionales han desarrollado sus habilidades en uno u otro sector, ya sea el mantenimiento de suelos y superficies delicadas, el lavado de cristales en altura, etc.

Frecuencia y tiempo de intervención

¿Aspira que la empresa de limpieza trabaje fuera del horario de oficina para no molestar a los empleados o clientes? Es necesario saber que muchas empresas realizan estos tipos de servicios por la tarde, los fines de semana e incluso por la noche. Sin embargo, es importante asegurarse de que la empresa que se elija ofrezca diferentes turnos para que pueda satisfacer perfectamente las necesidades.

La frecuencia de las visitas debe acordarse con la empresa antes del primer servicio. En función de la superficie a mantener, las características específicas de las instalaciones y las necesidades, la empresa de limpieza ofrecerá la fórmula más adecuada.

Presupuestos y precios

Para hacer la elección, se aconseja que se ponga en contacto con varias empresas: así se comparan los presupuestos que le enviarán después de visitar los locales o zonas a limpiar.

El presupuesto es un elemento clave que le permitirá tener una visión general de los servicios ofrecidos, así como de las tarifas aplicadas.

Este documento también le dará información valiosa sobre la seriedad y la profesionalidad de la empresa. Este documento debe contener varios datos obligatorios, cuya ausencia debe alertarle.

En particular, se reflejará en el presupuesto la superficie a mantener, la frecuencia, los equipos y productos preferidos y el domicilio social del proveedor, sin olvidar la dirección de la propiedad donde se prestará el servicio.

Por último, el presupuesto incluye las tarifas asociadas a los servicios propuestos. Deben estar detallados para que se pueda ver el precio que se cobra por cada servicio. A continuación, debe indicarse el importe total, con y sin IVA.

Aunque los precios son, por supuesto, un criterio de elección, se recomienda que desconfíe de los precios demasiado bajos en relación con el mercado, que pueden indicar una falta de calidad, ya sea en términos de productos, equipos o servicios.

