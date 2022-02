Schneider Electric y Foro Económico Mundial lanzan un framework para la descarbonización de los edificios Comunicae

viernes, 18 de febrero de 2022, 14:03 h (CET) Schneider Electric y el Foro Económico Mundial trabajan con la comunidad dedicada a lanzar un marco para atraer más inversiones para descarbonizar los edificios Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, apoya al Foro Económico Mundial en el lanzamiento del Net-Zero Carbon Cities Building Value Framework, un marco de inversión para la descarbonización de los edificios.

Los edificios generan aproximadamente el 40% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Aunque existen numerosas tecnologías para ayudar a descarbonizar el sector, los mayores obstáculos siguen estando relacionados con la financiación y la inversión, según el reciente informe Beyond the Business Case del World Green Building Council.

Según la investigación del Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera Relacionada con el Clima para ayudar a las partes interesadas a tomar decisiones más informadas sobre las inversiones relacionadas con el clima, los nuevos edificios sostenibles representarán una oportunidad de inversión de 24,7 billones de dólares sólo en los mercados emergentes para 2030, por lo que es esencial abordar las barreras a la inversión. El objetivo del Building Value Framework es cambiar la percepción del valor de las inversiones en descarbonización, pasando de ser puramente financieras a considerar también los beneficios sociales, medioambientales y de rendimiento del sistema.

Una comunidad de más de 40 expertos ─ procedentes de los sectores inmobiliario, financiero, tecnológico y de las administraciones municipales ─ ha apoyado la creación del marco, que puede utilizarse en cualquier punto del ciclo de vida de la construcción para la readaptación de edificios existentes, así como para la construcción de edificios nuevos.

Se acompaña de una lista de comprobación operativa, que actúa como aplicación práctica del marco e identifica las opciones de inversión tecnológica pertinentes para todas las etapas de la planificación de la inversión y el viaje de descarbonización.

"La descarbonización de los edificios es un paso clave para lograr un futuro con cero emisiones netas, sin embargo, las decisiones de inversión actuales a menudo lo pasan por alto. El Building Value Framework se ha desarrollado para destacar los beneficios más amplios que se derivan de la integración de valores no financieros en las decisiones de inversión, al tiempo que se evalúa cómo las tecnologías digitales pueden permitir la transición a cero. El marco está diseñado para su uso práctico, con el fin de dotar a los responsables de la toma de decisiones de los conocimientos necesarios para realizar inversiones más rápidas, inclusivas y sostenibles", ha declarado Jean-Pascal Tricoire, Director General y Presidente de Schneider Electric.

El marco forma parte de la iniciativa más amplia de la iniciativa Net Zero Carbon Cities copresidida por Jean-Pascal Tricoire, Presidente y Consejero Delegado de Schneider Electric, y Francesco Starace, Consejero Delegado y Director General del Grupo Enel, que pretende ayudar a los líderes nacionales y municipales a cumplir sus objetivos de reducción de emisiones alineando y ampliando sus esfuerzos para ofrecer soluciones que reduzcan o eliminen las emisiones de carbono en los edificios, la energía y la movilidad.

