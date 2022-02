Schneider Electric se asocia con Nanjing Kisen para crear plantas de cemento sostenibles Comunicae

viernes, 18 de febrero de 2022, 14:07 h (CET) Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha firmado un acuerdo de cooperación a largo plazo con Nanjing Kisen, una empresa de CNBM (China National Building Material Co., Ltd), líder internacional en el desarrollo de tecnologías de plantas inteligentes para la industria del cemento En consonancia con los Objetivos de Sostenibilidad de la ONU, la asociación estratégica hará progresar la eficiencia operativa de las plantas de cemento inteligentes.

Nanjing Kisen, con sede en Nanjing (China), lidera el desarrollo y la aplicación de tecnologías inteligentes en la industria del cemento. Sus más de 500 empleados se centran en la investigación y el desarrollo de tecnologías y equipos de ahorro de energía y reducción de emisiones.

El acuerdo de colaboración entre Nanjing Kisen y Schneider Electric, nombrada la empresa más sostenible del mundo por Corporate Knights en enero de 2021, acelerará la transformación digital de las plantas de cemento y las empresas en China, aprovechando sus fortalezas compartidas en tecnologías digitales avanzadas para la eficiencia energética y de recursos.

En virtud del acuerdo de cooperación, los clientes de toda la industria del cemento se beneficiarán de la asociación de dos expertos mundiales, potenciando y acelerando la construcción de plantas inteligentes de bajo consumo, eficientes, ecológicas y modernas. Esto se logrará inicialmente a través de una serie de proyectos piloto conjuntos en todas las plantas de fabricación de cemento de China, desarrollando modelos de eficiencia operativa, digitalización y sostenibilidad para el cemento verde. Estos proyectos se convertirán en el punto de referencia para la fabricación sostenible de cemento, estableciendo una arquitectura estandarizada y sistemas de evaluación para las plantas inteligentes de próxima generación.

Con esta nueva asociación, las empresas también cooperarán para explorar conjuntamente el mercado de EPC (ingeniería, adquisición y construcción) en el extranjero, con el objetivo de promover los mejores modelos de modernización, impulsando el desarrollo sostenible de la industria del cemento en todo el mundo.

Al comentar la cooperación, Xingjian Pang, Vicepresidente Senior de Automatización Industrial en China de Schneider Electric, afirma: "Bajo la presión de la reducción del carbono y la mejora de la eficiencia, la doble transformación de la fabricación ecológica e inteligente se ha convertido en algo vital para el crecimiento sostenible de la industria del cemento. Tras años de colaboración con CNBM, estamos encantados de trabajar estrechamente con Nanjing Kisen para impulsar la transformación digital en toda la industria del cemento".

Schneider Electric ya ha proporcionado soluciones de gestión de la energía transformadora para las operaciones de CNBM, reduciendo el consumo de energía y su huella medioambiental. En relación con la formalización de esta asociación estratégica, Jianhua Feng, presidente de Nanjing Kisen, añadió: "Las tecnologías avanzadas, la experiencia en consultoría digital, la red global y los recursos de Schneider Electric en materia de fabricación inteligente, gestión de la energía y automatización, complementan la capacidad de Nanjing Kisen en los esquemas digitales e inteligentes del cemento. A través de una profunda cooperación, aportaremos capacidades aún más ricas a nuestros clientes, desarrollando aplicaciones innovadoras que impulsen la construcción ecológica y el desarrollo sostenible de la industria cementera mundial".

