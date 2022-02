Schneider Electric lanza EVlink Home, un sistema de recarga de vehículo eléctrico para viviendas Comunicae

viernes, 18 de febrero de 2022, 14:11 h (CET) EVlink Home es un sistema de carga de 3,7 a 11 KW, rápido y fácil de instalar y de operar. Permite cargar un vehículo eléctrico en la vivienda en solo 4 horas, con total seguridad, sin riesgo de cortes eléctricos Schneider Electric, líder mundial en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha lanzado EVlink Home, su nuevo sistema de carga de vehículo eléctrico (VE) específicamente diseñado para viviendas unifamiliares. El EVlink Home permite una carga segura y rápida del VE en casa, en tan solo 4 horas, sin afectar a la disponibilidad de energía de la vivienda.

Se trata de un sistema muy cómodo y fácil de operar para los usuarios finales, con una cuidada estética y estrictas certificaciones de seguridad. Para los profesionales electricistas, EVlink se posiciona como una oferta competitiva, muy fácil de instalar y certificada, con un sistema anti-disparos que asegura la continuidad del suministro de energía, al gestionar correctamente la potencia disponible de la vivienda.

El sistema anti-disparo doméstico de EVlink Home es un sistema de gestión de carga de energía, que se adapta continuamente a la disponibilidad de la potencia eléctrica, evitando así cortes de luz en la vivienda durante la carga. La disponibilidad de energía se calcula comparando el límite de potencia contratada con la compañía eléctrica y el consumo doméstico.

“El vehículo eléctrico es un negocio en crecimiento, estimulado por importantes ayudas públicas. Sin embargo, el 70% de las cargas de VE se realiza en entornos residenciales, impactando hasta un 40% en el consumo de los hogares, y esta tendencia seguirá sin duda aumentando. Esto hace imprescindible optimizar el consumo y el sistema de carga en las viviendas. EVlink está pensando para responder a estos retos, aportando además comodidad y una cuidada estética”, asegura Jesús Requena, Marketing & Business Development Director Home & Distribution en Schneider Electric.

