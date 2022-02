La importancia de las transformaciones ágiles para acelerar la entrega de resultados Emprendedores de Hoy

Las empresas a nivel internacional se encuentran en un cambio constante con el objetivo de mejorar el proceso de su labor y ofrecer un servicio de mejor calidad. Existe una metodología para alcanzar este fin que especifica las tareas y brinda a la empresa una consciencia colectiva para que cada empleado trabaje contribuyendo a unos objetivos comunes.

Por esta razón, la empresa Manager in Motionse especializa en reforzar los equipos de trabajo para obtener resultados excelentes.

Filosofía Agile para acelerar la entrega de resultados El proceso Agile se comenzó a aplicar en el año 2001 por las compañías de software más importantes del mundo. En la actualidad, se puede adaptar a cualquier empresa que busca reforzar su equipo de trabajo o afrontar una transformación.

Para obtener los resultados esperados,Manager in Motion aplica un proceso en diferentes fases, que puede durar una media de 8 meses, dependiendo de la envergadura del proyecto. Principalmente, se realiza una auditoría flash para identificar las causas raices de la problemática, entendiendo cuál es la situación actual que se necesita resolver y después, teniendo en cuenta el ecosistema se elabora el plan de acciones con mayor impacto para el negocio a seguir, donde se especifica cómo se mejorarán los procesos en cada aspecto de la empresa. Finalmente, se ejecutan las acciones y se evalúan los resultados según los KPIs definidos y se traza un plan para asegurar la sostenibilidad de la mejora.

En España, este tipo de servicio apenas se están dando a conocer. Por esta razón, Manager in Motionse ha especializado en soluciones personalizadas para las empresas que buscan expandirse y reforzar sus procesos.

¿Cuáles son los beneficios de trabajar con Manager in Motion y su filosofía Agile? Trabajar con la filosofía Agile brinda múltiples beneficios a las empresas que requieren agilizar la entrega de resultados como mejorar la calidad, mientras se disminuyen las incidencias. Además, tambiéngenera el desarrollo, despliegue y compromiso del equipo con la empresa.

Por otro lado, permite acelerar las incertidumbres y las soluciones en retos claves como aumentar ventas, reducir costes o recuperar la posición en el mercado.

Quienes cuenten con un equipo que se enfrenta a un reto donde se requiera agilizar la implementación de un cambio pueden entrar a la página web de Manager in Motion y contactar con los profesionales.



