Rubios perfectos llenos de naturalidad en tendencia con DIM Salón Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de febrero de 2022, 12:53 h (CET)

Afinar las facciones, dar luminosidad al rostro y crear una imagen fresca, más juvenil, son solo algunas de las ventajas de aclararse el cabello.

Con las técnicas más avanzadas y productos de máxima calidad, el equipo de profesionales de DIM Salón, en Madrid, asegura rubios perfectos, mediante el estudio en profundidad de las características y necesidades de cada clienta.

Técnicas de vanguardia y variedad de estilos Conseguir el efecto que más se adapte al estilo personal de quienes apuestan por un rubio luminoso es la especialidad del líder de este centro de estilismo, Dimitri Barm, quien se ha especializado en la aplicación de las últimas tendencias en melenas rubias con ese toque de naturalidad.

Con productos que proporcionan nutrición, brillo y durabilidad, los expertos de DIM Salón realizan procedimientos como babyligths, basadas en la elaboración de mechas en distintas tonalidades de rubio cuyo efecto aporta mayor volumen y luz. Esta opción necesita un retoque poco frecuente y es recomendable para el verano.

La estrella de las técnicas es el color melt balayage. Cada vez más solicitado por quienes desean un rubio natural. Este tratamiento simula un baño de luz permanente en el pelo y muestra la habilidad del estilista en el arte de aplicar los productos con pinceladas en diferentes niveles de intensidad. Se trata de un trabajo minucioso con el que la raíz queda totalmente difuminada y abre paso a medios y puntas que se van aclarando en descenso.

Como un servicio exclusivo, creado por Dimitri Barm, la técnica California blonde también destaca entre las opciones de rubios perfectos de este salón, ubicado en la Calle Manuela Malasaña, 25, local derecha. Con este tratamiento, se alcanza un rubio muy llamativo, cuya iluminación se enfatiza según los puntos del rostro que se quieran destacar para dar fuerza y movimiento.

Trato cercano y profesionalidad Ponerse en manos de los profesionales de este centro de estilismo es lograr el look más favorecedor para la fisionomía y el estilo de vida. El trato cercano de todo el equipo, el uso de productos que no maltratan el cabello, sino que, por el contrario, lo nutren e hidratan, y la dedicación en la aplicación de las técnicas de última tendencia se conjugan en unas instalaciones que invitan a vivir una experiencia de plena comodidad y satisfacción al cambiar de imagen.

El rubio es y será el color favorito, más cuando tienen una base natural de color castaño claro o rubio oscuro o se necesita ocultar la llegada de las canas. La opción de sacar provecho a la coloración capilar lucirá fabulosa con la intervención de los coloristas de DIM Salón, quienes harán posible una melena llena de destellos llenos de vida y naturalidad.



