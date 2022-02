Outbrain lanza una nueva herramienta de IA para la optimización de campañas en la era cookieless Comunicae

viernes, 18 de febrero de 2022, 10:03 h (CET) Engagement Bid strategy (EBS) es una nueva solución de Outbrain basada en inteligencia artificial y orientada a la optimización de la performance que no utiliza cookies ni códigos de seguimiento Outbrain (Nasdaq: OB) ha anunciado el lanzamiento de Engagement Bid Strategy (EBS), una nueva solución automatizada de optimización de performance que no requiere el uso de cookies de terceros ni códigos de seguimiento web y que, además, permite optimizar una mayor variedad de objetivos de campaña.

La nueva solución, basada en inteligencia artificial, optimiza de manera automática las creatividades publicitarias que se sirven y ajusta la puja del coste por clic (CPC) analizando los datos del sistema de análisis web del anunciante.

“Seguimos innovando para los especialistas de marketing y yendo un paso por delante”, ha afirmado Yaron Galai, Co-CEO y fundador de Outbrain. “EBS está específicamente diseñada para ayudar a los especialistas de marketing a generar performance de campaña en un mundo cookieless”, añade.

“Analizamos los datos de performance de campaña y el comportamiento del usuario directamente desde el sistema de análisis del anunciante y optimizamos de forma automatizada la campaña”, señala Lior Charka, vicepresidente de producto de Outbrain. “En un momento en el que las marcas luchan por la atención del consumidor, esperamos que la inclusión de métricas de atención en nuestra plataforma ayude a los especialistas en marketing a optimizar sus campañas en base a la intención de usuario, sin cookies y generando, al mismo tiempo, resultados a largo plazo”.

Sobre Outbrain

Outbrain (Nasdaq: OB) es la plataforma de recomendación líder en la open web. Su tecnología ofrece a los consumidores 10.000 millones de recomendaciones diarias en más de 7.000 dominios online y conecta a los anunciantes con estas audiencias para hacer crecer su negocio. Fundada en 2006, Outbrain tiene su sede en Nueva York y oficinas en 18 ciudades de todo el mundo.

